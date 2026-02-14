Un incidente stradale si è verificato nella giornata del 14 febbraio nei pressi del Bivio Bagni, a Lamezia Terme, coinvolgendo due veicoli: un autofurgone e una Fiat Panda. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato della squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Un altro incidente stradale si è verificato nelle ore precedenti nel vibonese, a Jazzolino causando il ferimento di un pedone.

L'Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco di Lamezia Terme hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità di tutti i soggetti coinvolti.

La giovane donna alla guida della Fiat Panda era intrappolata all’interno del veicolo e necessitava di un’operazione di estrazione urgente. Grazie all’abilità dei pompieri, che hanno utilizzato le attrezzature specializzate per il salvataggio, la conducente è stata estratta con successo dal veicolo. Subito dopo, è stata immobilizzata su una barella spinale per evitare complicazioni durante il trasporto.

Assistenza sanitaria e trasferimento in ospedale

Una volta liberata, la donna è stata affidata al personale sanitario del SUEM 118, che l’ha stabilizzata e preparata per il trasporto in ospedale. Nonostante le gravi condizioni iniziali, i medici hanno confermato che la ferita non era in pericolo di vita, ma sono stati comunque necessari accertamenti per monitorare la sua situazione.

L’incidente ha causato una forte commozione nella comunità locale, ma grazie alla tempestività delle operazioni di soccorso, la conducente ha ricevuto le cure necessarie.

Incidente a Vibo Valentia: auto investe un pedone in Viale Kennedy

Un incidente stradale si è verificato anche nella serata del 13 febbraio alle 19:00 sulla trafficata viale Kennedy di Vibo Valentia. Un veicolo in transito ha travolto un pedone, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la causa dell’incidente. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha fornito le prime cure al ferito e successivamente ha disposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale Jazzolino per ulteriori trattamenti.