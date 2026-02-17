C’è una guerra silenziosa che si combatte tra i filari degli agrumeti e le strade della Piana. Non fa rumore, non usa le armi da fuoco, ma distrugge le famiglie con la stessa spietata efficacia. È la guerra del "debito infinito", quella che inizia con un Gratta e Vinci o una scommessa sullo smartphone e finisce nelle mani degli usurai.

I numeri sono da brivido: solo nel 2019, nella Piana di Gioia Tauro, sono stati bruciati oltre 144 milioni di euro in gioco d’azzardo legale. Una cifra enorme per un territorio segnato da precarietà e fragilità sociale, dove la media pro capite dedicata all'azzardo supera in molti comuni i 600 euro, sfiorando i 1.000 in alcune località.

La trappola: giocati dalla speranza. Dal gioco al ricatto

«L’usura non ha sempre il volto del mafioso minaccioso», avverte il dottor Michele Vomera, direttore della Caritas Diocesana. «Spesso si presenta con le sembianze rassicuranti di un conoscente o di un vicino». Ma dietro quella maschera si nasconde un sistema che, secondo le stime della DIA, genera per la 'ndrangheta un giro d'affari annuo di circa 2,9 miliardi di euro.

Il meccanismo è una spirale di fango: si gioca per dimenticare la crisi, si perde, ci si indebita e, quando le banche chiudono le porte, si finisce nella rete dei prestiti informali. Da quel momento, la dignità scompare. Gli usurai non vogliono solo i soldi: puntano ai terreni, agli immobili, alle attività commerciali.

Puntano alla vita stessa delle persone.

L’Opera Segno: Lo Sportello voluto dal Vescovo

Di fronte a questo scenario, la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, guidata dal Vescovo Monsignor Giuseppe Alberti, ha deciso di non restare a guardare. È nato così lo Sportello Antiusura e contro la Ludopatia, un presidio concreto di "giustizia e misericordia" situato presso la Casa del Laicato "Mons. Luciano Bux" a Gioia Tauro.

«Certi temi sembrano tabù, si preferisce tenerli sotto traccia per non rompere un fragile equilibrio», scrive il Vescovo Alberti. «Ma l'usura e la ludopatia sono piaghe radicate che riducono le famiglie in schiavitù. Questo sportello è un segno di speranza: un luogo dove il dolore può essere ascoltato e il gioco disinnescato».

"Vince chi smette": una rete di solidarietà per il territorio

Il progetto non è solo una scrivania, ma una rete di protezione. Lo sportello offre:

Ascolto riservato e supporto umano;

Consulenza legale e finanziaria per uscire dal sovraindebitamento;

Mediazione bancaria e un fondo di solidarietà per i casi più urgenti;

Percorsi di educazione nelle scuole e nelle parrocchie con la campagna nazionale "Vince chi smette".

L'obiettivo è rompere il muro della vergogna organizzando una modalità di sostegno efficace. Chi cade nel gioco o nell'usura non è un colpevole da giudicare, ma una vittima da riabbracciare.

Come chiedere aiuto: un utenza telefonica dedicata

Per chiunque nel contesto della Piana si trovasse nel baratro del debito o della dipendenza, il messaggio della Caritas è chiaro: non aspettare il punto di non ritorno.

Lo sportello è attivo presso la Casa del Laicato a Gioia Tauro. È possibile chiedere aiuto chiamando o scrivendo via WhatsApp al numero: 0966 046941. Nel territorio della Diocesi circola anche un apposito opuscolo informativo di diciotto pagine redatto a cura della Caritas Diocesana di Oppido Mamertina-Palmi e finito di stampare nel mese di settembre 2025.

Perché, come recita il motto dell'iniziativa, la vera scommessa oggi è un'altra: «Mettersi in gioco contro il gioco, perché ogni persona che ritrova la libertà è una vittoria dell'intera comunità».