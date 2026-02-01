È arrivata una svolta nel caso americano che ha fatto il giro del mondo: un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato la liberazione di Liam Conejo Ramos, un bambino di 5 anni, e di suo padre, Adrian Conejo Arias, dalla custodia dell’ice dopo giorni di detenzione in un centro migranti in Texas.

L’ordine del giudice Fred Biery, emesso questo sabato, stabilisce che la famiglia dovrà essere rilasciata non oltre martedì 3 febbraio. La decisione arriva subito dopo l’ondata di indignazione nazionale e internazionale, alimentata dalla pubblicazione di una foto che ritrae Liam, con il suo zainetto, fermato dagli agenti ICE armati.

Le ragioni della decisione

Nel suo provvedimento, il giudice ha criticato duramente il modo in cui la detenzione è stata gestita. Biery ha definito come incontrollato il recente uso di mandati amministrativi e ha, inoltre, sottolineato il rischio di creazione di traumi psicologici per un bambino così piccolo. Sono stati persino inseriti nel discorso dei riferimenti alla Dichiarazione d’Indipendenza oltre che a dei passi biblici.

Cosa era successo

Liam e suo padre erano stati fermati il 20 gennaio tornando da scuola, in una zona residenziale di Columbia Heights, in Minnesota. Secondo alcuni testimoni, gli agenti ICE avrebbero obbligato il piccolo a seguirli insieme al padre, nonostante al momento fossero presenti e disponibili altri parenti.

Le autorità federali hanno però dichiarato che il padre avrebbe cercato di allontanarsi senza permesso, e che un ufficiale sarebbe rimasto con Liam per salvaguardare la sua incolumità. Successivamente a queste dichiarazioni, i gruppi per i diritti dei migranti e alcune figure politiche hanno definito la procedura attuata “traumatizzante e ingiustificata”.

A questa triste storia si sono aggiunte anche le notizie riguardanti la salute del bambino: sembrerebbe che durante la detenzione a Dilley, Texas, le condizioni di Liam sarebbero peggiorate data la comparsa di febbre e difficoltà alimentari.

Reazioni e impatto sociale

La vicenda ha suscitato non poche proteste pubbliche in diverse città, criticando amaramente le pratiche di ICE che, negli ultimi mesi, stanno diventando sempre più violente e apparentemente ingiustificate.

Si è inoltre aperto un dibattito più ampio sulle politiche migratorie negli USA, in particolare sulle operazioni del “Operation Metro Surge”.

Purtroppo, il rilascio non risolve automaticamente la situazione della famiglia: la richiesta di asilo resta aperta per essere esaminato nelle sedi competenti in futuro. Tuttavia, la liberazione di Liam è risultata come una significativa vittoria legale per ciò che riguarda la tutela dei minori in caso di immigrazione.