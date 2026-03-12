La Guardia Civil di La Rioja, in Spagna, ha avviato un procedimento penale contro un uomo di 21 anni, accusato di tentato omicidio o, in alternativa, di guida spericolata, per aver messo in grave pericolo la vita di un gruppo di sette ciclisti per futili motivi. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata dai ciclisti, che hanno raccontato il fatto di cronaca in cui si sono trovati durante un'uscita in bicicletta.

I sette ciclisti riescono a mettersi in salvo

Secondo i resoconti raccolti, il gruppo stava pedalando tranquillamente su una strada provinciale quando, all'improvviso, un'automobile guidata dal giovane li ha sorpassati a una velocità eccessiva.

L'automobilista ha suonato il clacson in maniera insistente, generando panico e confusione tra i ciclisti, che stavano rispettando le norme del codice della strada.

Uno dei membri del gruppo, per esprimere il proprio disappunto nei confronti dell'automobilista, ha alzato un braccio, azione che ha innescato una reazione aggressiva da parte del conducente.

Dopo qualche istante, il veicolo si è girato e ha iniziato a dirigersi verso il gruppo di ciclisti, occupando parzialmente la corsia e procedendo a una velocità prossima ai 150 chilometri orari. I ciclisti, di fronte al folle rischio, sono riusciti a mettersi in salvo spostandosi a bordo strada e hanno poi immediatamente contattato la Guardia Civil per segnalare l'accaduto.

VIDEO | La Guardia Civil en La Rioja investiga a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa o, subsidiariamente, de un delito de conducción temeraria, al generar un grave riesgo para la vida de un grupo de siete ciclistas. pic.twitter.com/UYmkwGca3I — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 11, 2026

Subito identificato l'automobilista

Le testimonianze fornite dai ciclisti, unite ad altre prove raccolte attraverso telecamere di sicurezza disseminate lungo il percorso, hanno consentito agli agenti di identificare rapidamente il conducente coinvolto. Questo episodio ha sollevato non solo preoccupazioni per la sicurezza stradale, ma anche interrogativi sull'atteggiamento degli automobilisti nei confronti di coloro che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto.

Secondo le statistiche, la frizione tra automobilisti e ciclisti è un tema sempre più attuale, con incidenti che purtroppo sono in aumento. La Guardia Civil ha sottolineato l'importanza del rispetto reciproco sulle strade e della necessità di adottare comportamenti responsabili da parte di tutti gli utenti.

In un contesto in cui le piste ciclabili sono in continua espansione e il numero di ciclisti aumenta, è fondamentale promuovere una cultura della coesistenza pacifica e sicura su strada. La situazione è ora nelle mani dell'autorità giudiziaria, mentre la Guardia Civil continua a lavorare per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Questo caso serve da monito per tutti: la strada è un luogo di condivisione e il rispetto delle regole è essenziale per evitare tragedie. L'attenzione deve rimanere alta, affinché simili episodi non si ripetano in futuro, richiamando ciascun automobilista alla responsabilità e alla prudenza.