“Abbiamo sottovalutato il rischio”. Con queste parole i genitori della bambina nata con l’Hiv hanno cercato di chiarire la loro posizione nella vicenda che li vede coinvolti, dopo che la figlia è stata ricoverata per mesi in terapia intensiva in condizioni critiche. Secondo l’accusa, la madre, con la complicità del marito, avrebbe nascosto la propria sieropositività durante la gravidanza, senza informare i medici né verificare se la malattia fosse stata trasmessa alla figlia. Per questo motivo, entrambi sono a processo a Bologna con l’accusa di maltrattamenti aggravati.

La difesa dei genitori

“Si tratta di molte falsità”, afferma l’avvocato Pasqualino Miraglia, che rappresenta la coppia, in un’intervista a Il Resto del Carlino. “L’accusa di maltrattamenti implica dolo, cioè la volontà consapevole di provocare un danno. Nel loro caso non è presente alcun elemento del genere”. I genitori hanno spiegato tramite il legale: “Ammettiamo solo di aver sottovalutato il rischio, ma per il resto nostra figlia è stata curata e seguita come previsto”.

L’accusa sostiene inoltre che i genitori avrebbero ostacolato le cure anche dopo la scoperta della malattia, citando un episodio in cui il padre avrebbe ingerito farmaci destinati alla figlia. Il legale precisa: “In realtà il padre assunse lo sciroppo davanti alla bambina per dimostrarle che era sicuro e buono, in modo che lo prendesse anche lei.

Non c’era alcuna intenzione di nuocere”. La difesa ha programmato di ascoltare circa venti testimoni per ricostruire la vicenda secondo la versione dei genitori.

Condizioni della bambina e segnalazione

Oggi la bambina frequenta una scuola in provincia di Bologna e risiede in una casa famiglia insieme alla madre, ma al momento della segnalazione presentava evidenti problemi di crescita e salute. La situazione è emersa grazie a una pediatra sostituta, che la visitò nel luglio 2023 dopo che i genitori si erano rivolti a lei per febbre e tosse persistenti. La dottoressa notò che, dalla nascita in Spagna nel 2017 fino a novembre 2022, la bambina non aveva ricevuto controlli regolari. Presentava difficoltà motorie, denutrizione, denti in pessime condizioni e parametri di crescita al di sotto della norma, indossando ancora il pannolino.

“La pediatra avvertì i genitori della necessità di un ricovero urgente, ma loro minimizzarono la gravità della situazione”, racconta Il Carlino. Vista l’inerzia, la dottoressa contattò i carabinieri, dando il via a una segnalazione che arrivò anche alla procura.

Ricovero ospedaliero e diagnosi

La bambina fu trasferita all’ospedale Maggiore, dove venne diagnosticata un’infezione da Hiv in stato avanzato. Secondo l’accusa, i genitori avrebbero continuato a non comunicare la sieropositività della madre e avrebbero ammesso di aver fatto nascere la figlia al di fuori delle strutture sanitarie, per evitare controlli e vaccinazioni.

La difesa respinge queste accuse: “La madre partorì in Spagna perché aveva parenti lì, non per eludere i protocolli sanitari italiani.

Non si tratta di questioni ideologiche o di posizioni no-vax. In Spagna la bambina ricevette tutte le cure necessarie e fu poi seguita anche in Italia, come dimostrano i certificati medici”. L’avvocato Miraglia aggiunge che la madre venne a conoscenza della propria sieropositività nel 2016 e iniziò una terapia antiretrovirale, ritenendo di stare bene, e che in ogni momento la famiglia ha agito nell’interesse della figlia.