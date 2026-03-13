Funerali pubblici vietati a Piscopio, frazione di Vibo Valentia, per Nazzareno Fiorillo, 61 anni, soprannominato “U Tartaru” e ritenuto dagli investigatori uno degli esponenti di spicco del clan della’ndrangheta dei cosiddetti “Piscopisani”. Il provvedimento è stato adottato dalla questura di Vibo Valentia per ragioni legate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Come riferito dall’agenzia Agi, le autorità hanno disposto che le esequie si svolgessero in forma privata. Il rito funebre è stato celebrato alle prime luci del giorno, con la sola presenza dei familiari più stretti, mentre l’intera cerimonia si è svolta sotto la vigilanza delle forze dell’ordine.

La decisione di limitare la partecipazione è stata presa per evitare eventuali assembramenti, manifestazioni o situazioni che avrebbero potuto creare problemi di ordine pubblico.

Nazzareno Fiorillo è deceduto mentre si trovava in stato di detenzione. Era recluso nel carcere di Lanciano, ma negli ultimi giorni era stato trasferito nell’ospedale di Pescara a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, che si sono progressivamente aggravate fino alla morte.

Fiorillo era stato arrestato nell’aprile del 2019 nell’ambito dell’operazione antimafia “Rimpiazzo”, un’indagine che aveva colpito diverse cosche attive nel territorio del Vibonese.

Al termine del processo, celebrato con rito abbreviato, era stato condannato a 11 anni di carcere con l’accusa di associazione mafiosa. In seguito, nel maxiprocesso “Rinascita Scott”, uno dei procedimenti più rilevanti contro la ’ndrangheta calabrese degli ultimi anni, aveva ricevuto in appello un’ulteriore condanna a cinque anni di reclusione.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Fiorillo era considerato una figura di rilievo all’interno della criminalità organizzata locale e un punto di riferimento per il clan dei Piscopisani, attivo nella frazione di Piscopio e nelle zone limitrofe. Proprio in ragione di questo profilo e per evitare possibili manifestazioni pubbliche o segnali di consenso da parte di ambienti legati alla criminalità organizzata, le autorità hanno deciso di vietare le esequie pubbliche.