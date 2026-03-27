Caserta è in lutto per la scomparsa di due giovani molto conosciuti in città e tifosi rossoblù: Felice Bokabanza, cinquantenne, e Mario Iovine, quarantottenne, noto come “Jimmy”. Entrambi sono venuti a mancare giovedì 26 marzo 2026.

La battaglia di Mario Iovine

Mario Iovine ha affrontato le ultime settimane con grande sofferenza, a causa di problemi di salute. Nonostante i medici di diverse strutture ospedaliere, tra cui il Pineta Grande di Castel Volturno e il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, avessero ritenuto possibile una cura domiciliare, il suo ricovero è stato negato per ben cinque volte.

In alcune dirette e video, il giornalista Pino Grazioli ha diffuso audio in cui “Jimmy” esprimeva la sua preoccupazione e chiedeva aiuto.

Ricovero e decesso

Grazie all’intervento del giornalista, nella notte, intorno alle tre, Mario è stato finalmente trasportato presso l’ospedale di Caserta. Una volta ricoverato, i suoi parametri vitali sono risultati nella norma, infondendo in lui un senso di sollievo. La mattina seguente, alle 6:52, è riuscito a parlare al telefono con la madre e la sorella. Purtroppo, circa un’ora dopo, è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Richiesta di giustizia e indagini

Il giornalista Pino Grazioli, che ha seguito da vicino la vicenda di Mario Iovine, non ha escluso la possibilità di errori medici.

Nel pomeriggio, unitamente al fratello di Mario, si è recato presso la caserma dei carabinieri di Caserta. Qui ha depositato audio, video e tutta la documentazione in suo possesso, a sostegno della sua tesi. Sulla base di questi elementi, sono state avviate le indagini presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con il conseguente sequestro delle cartelle cliniche e della salma. I funerali, inizialmente previsti per il giorno seguente, sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi.

La famiglia, gli amici e il giornalista Pino Grazioli chiedono giustizia per Mario “Jimmy” Iovine.