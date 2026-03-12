Enrica Bonaccorti, morta oggi all'età di 76 anni, aveva scelto di raccontare pubblicamente il periodo delicato che stava vivendo, segnato dalla malattia e dal percorso di cure affrontato negli ultimi mesi. La conduttrice aveva parlato per la prima volta della diagnosi di tumore attraverso un post pubblicato su Instagram, spiegando ai suoi follower la situazione con grande sincerità. Successivamente era tornata sull’argomento anche nel corso di un’intervista televisiva, nella quale aveva deciso di condividere ulteriori particolari sulle sue condizioni di salute e sul modo in cui stava affrontando quel momento difficile.

Nel messaggio diffuso sui social, Bonaccorti aveva scritto: "È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi".

In altri post e in diverse circostanze, Bonaccorti aveva poi rivolto un pensiero alla figlia Verdiana Bonaccorti, sottolineando quanto la sua presenza fosse fondamentale in un momento tanto delicato.

"La mia unica ragione di vita è mia figlia e averla accanto mi dà molta forza", aveva spiegato, evidenziando il legame profondo che le unisce e l’importanza del sostegno familiare durante il percorso di cura.

La presentatrice aveva raccontato anche la sua reazione iniziale alla diagnosi

Dopo aver scoperto la malattia, per circa quattro mesi aveva scelto di ritirarsi in una sorta di isolamento, evitando apparizioni pubbliche e qualsiasi esposizione mediatica. In quel periodo aveva preferito vivere la situazione lontano dai riflettori, cercando di elaborare ciò che stava accadendo. "È come se mi fossi congelata aveva raccontato non ho provato né paura né tristezza, ma una sensazione di vuoto, come se fossi entrata in un lungo letargo a occhi aperti".

Parlando del futuro, Bonaccorti aveva mostrato un atteggiamento lucido e consapevole, affrontando la malattia con grande realismo. "Non sono disperata, ma non ho nemmeno molte speranze", aveva spiegato a La volta Buona, aggiungendo però di voler continuare ad affrontare tutto con serenità e determinazione. Le terapie a cui si stava sottoponendo, aveva raccontato, erano particolarmente impegnative, ma il suo organismo stava reagendo in modo positivo.

Nonostante le difficoltà legate alle cure, la conduttrice aveva scelto di mantenere anche un pizzico di ironia. "Le cure sono pesanti, però sto reagendo bene. Ora porto anche una parrucca", aveva detto con sincerità, raccontando senza filtri il percorso che stava vivendo e condividendo con il pubblico un momento così intimo e complesso della sua vita.