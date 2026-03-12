Enrica Bonaccorti è morta all'età di 76 anni. La conduttrice televisiva e radiofonica stava lottando contro un tumore al pancreas da meno di un anno e lei stessa in alcune interviste rilasciate disse che inizialmente aveva deciso di isolarsi. La sua ultima apparizione in pubblico è stata a dicembre a Domenica In da Mara Venier e successivamente al concerto di Renato Zero.

Addio a Enrica Bonaccorti

La scorsa estate Enrica Bonaccorti aveva scoperto di avere un tumore al pancreas ed ha subito iniziato le cure.

Bonaccorti in un'intervista aveva spiegato che inizialmente si era isolata dagli amici di una vita in quanto sapeva di non avere la stessa forza di Eleonora Giorgi (l'attrice è scomparsa un anno fa per la stessa malattia).

Nel 2023 la conduttrice televisiva e radiofonica era stata sottoposta ad un intervento a cuore aperto per l'inserimento di 4 bypass.

La carriera e la vita privata

Enrica Bonaccorti era nata il 18 novembre del 1949 a Savona. La sua carriera iniziò a teatro nella compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno: per quest'ultimo, Bonaccorti scrisse i celebri brani La lontananza e Amara terra mia. Al cinema Bonaccorti lavorò sotto la regia di Lina Wertmüller e in diversi sceneggiati Rai. Negli anni Ottanta, la 76enne arrivò sul piccolo schermo con Italia Sera (con la quale vinse il Telegatto), Pronto, chi gioca?, Non è la Rai, il Cruciverbone che fece molto discutere e fu anche presentatrice del Tg5 delle 13 per un'intera stagione.

Numerosi messaggi d'affetto

Su X, sono tanti gli utenti che hanno deciso di postare un bacheca un messaggio all'indirizzo della 76enne.

Un utente ha affermato: "Ricorderò per sempre la tua gentilezza". Un altro utente ha scritto: "Anche nella malattia ha sempre saputo interagire con dignità". Un fan si è limitato a scrivere: "Ciao Enrica". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Voglio ricordarti sempre col sorriso stampato sul volto". Un utente ha aggiunto: "La scomparsa di Enrica Bonaccorti è una grandissima perdita". "Ciao Enrica", ha invece scritto sul proprio account X il giornalista Salvo Sottile.