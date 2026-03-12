La vicenda della “famiglia nel bosco”, che nelle ultime settimane ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, torna al centro del dibattito grazie alle dichiarazioni dell’avvocato Alessandra De Febis, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo. De Febis ha voluto fare chiarezza sui fatti reali, smontando alcune voci circolate riguardanti un presunto sciopero della fame dei tre fratellini coinvolti nella vicenda.

Ho avuto l’opportunità di visitare personalmente la casa famiglia che ospita i bambini, ha spiegato De Febis

"Sono stata personalmente in visita - ha spiegato De Febis - presso la casa famiglia che ospita i tre fratellini. Ho pranzato con loro lunedì 9 e nuovamente mercoledì 11, giornata in cui era presente il padre Nathan, condividendo il pasto allo stesso tavolo e potendo quindi constatare direttamente la situazione".

Alla luce di quanto constatato, la Garante ha ribadito con fermezza: "Non risulta alcuno sciopero della fame da parte dei bambini". Questa precisazione, ha aggiunto, è necessaria "per evitare la diffusione di notizie non verificate o inesatte", che avrebbero potuto generare preoccupazioni ingiustificate o allarmismi nella comunità.

De Febis ha sottolineato anche l’atteggiamento collaborativo del padre

"Nathan si è reso disponibile ad un colloquio con gli assistenti sociali e sta iniziando un percorso in questa direzione". La Garante ha spiegato che tale disponibilità rappresenta un passo importante per garantire la tutela dei minori e per affrontare in maniera costruttiva le criticità emerse nel nucleo familiare.

Secondo quanto raccontato dalla Garante, il contatto diretto con i bambini e l’osservazione della loro vita quotidiana nella casa famiglia hanno permesso di avere una visione chiara, completa e realistica della situazione, contribuendo a smontare alcune dicerie circolate negli ultimi giorni.

La vicenda, ha ricordato la Garante, si inserisce in un contesto più ampio di attenzione e tutela dei minori in situazioni delicate.

Le misure adottate dagli assistenti sociali, il coinvolgimento della famiglia e il supporto psicologico mirano a garantire che i bambini possano crescere in un ambiente sicuro e protetto, limitando al massimo possibili traumi derivanti da eventi mediatici o giudizi affrettati.