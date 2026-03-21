La Procura di Forlì ha aperto un'indagine su episodi verificatisi durante alcuni trasporti in ambulanza. L'inchiesta, sotto il coordinamento del procuratore Enrico Cieri e del pubblico ministero Andrea Marchini, vede come unico indagato Luca Spada, autista soccorritore della Croce Rossa. L'uomo è attualmente sospeso dal servizio e indagato in stato di libertà.

Le autorità stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici su materiali sanitari che sono stati sequestrati. Tra questi figurano siringhe, aghi e cateteri, strumenti che sarebbero stati utilizzati a bordo dell'ambulanza al centro delle indagini.

Contesto dell’inchiesta

La legale di Spada, Gloria Parigi, ha precisato che «alla presenza di Spada era in realtà avvenuto un solo decesso durante il trasporto». L'autista si dichiara completamente estraneo ai fatti contestati. Sostiene, inoltre, di non essere mai stato solo a bordo dell'ambulanza, ma sempre affiancato da un medico strutturato. L'Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) ha espresso un parere negativo riguardo un suo eventuale rientro in servizio.

Ipotesi di reato e accertamenti in corso

L'ipotesi di reato formulata dalla Procura è quella di omicidio volontario continuato. Tale accusa è aggravata dalla premeditazione e dall'uso di sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi. Le indagini procedono nel massimo riserbo. Si attendono sviluppi da possibili esami sul materiale sequestrato e da valutazioni su eventuali accertamenti medico-legali.