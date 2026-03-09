A Genova una ragazza di circa 13 anni ha riportato ferite molto gravi dopo essere caduta da un muraglione alto circa otto metri. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30 in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Voltri, una zona frequentata da residenti e passanti.

Le prime informazioni raccolte

Secondo le prime informazioni raccolte, la giovane sarebbe precipitata dal muraglione per motivi ancora da chiarire, impattando violentemente al suolo da otto metri. La caduta è stata così violenta da richiedere un intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 insieme all’automedica, che hanno prestato le prime cure alla ragazza direttamente sul luogo dell’incidente. Considerata la gravità delle sue condizioni, il personale medico ha provveduto a intubarla per stabilizzarla e garantire la massima sicurezza durante il trasferimento in ospedale.

La tredicenne è stata quindi trasportata in codice rosso all’Ospedale Gaslini di Genova. Attualmente la giovane è cosciente e respira autonomamente ma resta in osservazione in terapia intensiva la ragazzina

Oltre ai soccorsi sanitari, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della caduta.

Gli investigatori stanno ascoltando eventuali testimoni presenti e verificando la sicurezza dell’area circostante, al fine di comprendere se si sia trattato di un incidente o se siano intervenuti altri fattori.