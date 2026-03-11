La distribuzione dei pasti all’interno dell’ospedale di Lanciano continuerà senza interruzioni, nonostante la sospensione temporanea dell’attività del centro cottura della struttura. Il provvedimento è stato adottato dopo un controllo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), che durante un’ispezione nei locali della cucina hanno riscontrato alcune “non conformità” di natura igienico-sanitaria. In particolare, le irregolarità individuate riguarderebbero alcune superfici e specifiche attrezzature utilizzate nella preparazione degli alimenti.

Sospensione dell’utilizzo della cucina

Alla luce delle criticità emerse, è stata quindi disposta la sospensione dell’utilizzo della cucina per il tempo necessario a permettere alla società Dussmann, che gestisce il servizio di ristorazione, di effettuare gli interventi richiesti e adeguarsi alle prescrizioni indicate nel verbale redatto dagli ispettori. L’obiettivo è quello di ripristinare nel più breve tempo possibile tutte le condizioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene degli alimenti.

A rassicurare pazienti e personale sanitario sulla continuità del servizio è intervenuta la Direzione aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti. Il direttore generale dell’azienda sanitaria, Mauro Palmieri, nella serata di ieri ha incontrato i rappresentanti della società Dussmann per fare il punto sulla situazione e sollecitare un intervento rapido.

Durante il confronto è stato chiesto alla società di contenere al minimo i tempi necessari per gli adeguamenti, così da completare gli interventi nel giro di pochi giorni e consentire il ripristino della piena operatività della cucina.

Nel frattempo la Asl ha ricevuto garanzie sulla continuità del servizio di ristorazione

In via temporanea, infatti, i pasti destinati all’ospedale di Lanciano saranno preparati nel centro cottura di Chieti e successivamente trasportati seguendo la consueta catena di distribuzione. Secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria, saranno assicurati sia il mantenimento della corretta temperatura dei cibi sia gli standard qualitativi previsti dal servizio.

La Direzione della Asl ha inoltre precisato, attraverso una nota ufficiale, che l’azienda sanitaria si riserva la possibilità di valutare eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti della società che gestisce il servizio, sulla base degli esiti delle verifiche e degli accertamenti effettuati. Nel frattempo proseguono gli interventi necessari per adeguare il centro cottura e consentire la ripresa delle attività nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste.