L’operaio di Carsoli ha deciso di intervenire ufficialmente nella vicenda del gratta e vinci regalato alla fidanzata, che, una volta scoperto di aver vinto mezzo milione di euro, si è allontanata senza dare più sue notizie. L'uomo ha formalmente presentato un esposto alla Guardia di Finanza, avvalendosi dell’assistenza di un legale.

Come riportato dal Messaggero, un amico dell’operaio ha raccontato che lui, pur trovandosi in questa situazione delicata, cercava di rassicurare tutti dicendo di sentirsi "tranquillo" e assicurando che "va tutto bene".

Sempre secondo l’amico, "la compagna non è ancora tornata a casa, ma questo non sembra preoccuparlo", sottolineando come inizialmente l’uomo avesse mostrato la volontà di evitare scontri o tensioni, dichiarando di non avere intenzione di presentare alcuna denuncia.

L’esposto e la volontà di tutelarsi formalmente

Nei giorni immediatamente successivi alla scoperta della vincita, l’operaio aveva valutato l’idea di sporgere denuncia, ma poi aveva deciso di attendere, nella speranza di riuscire a contattare la fidanzata e risolvere la situazione in maniera più privata. "L’ho cercata più volte, ma non sono riuscito a rintracciarla", avrebbe confidato, lasciando intendere di essere disposto a un suo ritorno e pronto a riabbracciarla.

Secondo l’amico intervistato dal Messaggero, "lui è sempre pronto a riabbracciarla", confermando l’affetto che continua a nutrire per la donna.

Come è nata la vicenda: il regalo dell’8 marzo al Bar Renato

La storia ha avuto origine l’8 marzo, davanti alla cassa del Bar Renato, situato nel centro commerciale di Carsoli. In quella giornata, dedicata alla Festa della Donna, l’uomo aveva acquistato un gratta e vinci del modello Color Puzzle, del valore di cinque euro per biglietto e con un premio massimo di 500mila euro. Con un gesto simbolico e affettuoso, il biglietto è stato consegnato alla fidanzata accompagnato dalle parole: "Invece della mimosa ti regalo questo".

Il biglietto si è poi rivelato vincente, e la donna lo avrebbe immediatamente depositato in banca per avviare le procedure di riscossione.

Da quel momento, però, ogni contatto con l’uomo si è interrotto: la vincitrice ha fatto perdere ogni traccia, allontanandosi senza informare il compagno. Il titolare del bar, interpellato dai numerosi curiosi giunti sul posto, ha confermato al Messaggero l’autenticità della vincita: "La donna mi ha mostrato il biglietto vincente e ho controllato due volte", ha dichiarato, precisando di essersi astenuto dal rivelare l’identità dei protagonisti per rispetto della loro privacy.