Mentre il programma Artemis della NASA passa dalla fase di pianificazione alle prime missioni operative, l'attenzione pubblica tende a concentrarsi esclusivamente sui grandi vettori. Tuttavia, è l'infrastruttura di Artemis a rappresentare il vero motore economico e tecnologico che permetterà la sostenibilità delle missioni spaziali a lungo termine.

Un nuovo paradigma per l’economia spaziale

Dietro il fumo e le fiamme dei lanci dei mega-razzi, un'intera generazione di società di venture capital sta scommettendo su un futuro che va oltre il semplice trasporto di astronauti.

Sebbene le capsule per l'equipaggio e i lander lunari dominino la narrazione mediatica, uno strato meno visibile dell'economia spaziale sta prendendo forma attraverso investimenti mirati in tecnologie di supporto.

Tra i protagonisti di questa trasformazione figura Balerion Space Ventures, un gruppo di investimento con sede a Dallas che ha scelto di non puntare solo sui veicoli spaziali tout court, ma sulle tecnologie fondamentali. Fondata nel 2022, la società riflette un cambiamento strategico nel settore: l'attenzione si è spostata dai servizi satellitari o dalle applicazioni consumer verso i sistemi industriali di base, come la propulsione avanzata, i sistemi energetici e le infrastrutture di comunicazione.

Questo approccio ricorda l'espansione delle ferrovie sulla Terra nel XIX secolo. Il successo non dipendeva solo dalle locomotive, ma dalla produzione di acciaio, dalle reti telegrafiche e dai sistemi logistici. Allo stesso modo, oggi gli investitori stanno gettando le basi per un ecosistema industriale lunare completo.

I protagonisti privati che sviluppano l’infrastruttura di Artemis

L'integrazione tra pubblico e privato è il pilastro su cui poggia l'esplorazione moderna. Uno degli investimenti più significativi di Balerion è Impulse Space, l'azienda fondata da Tom Mueller, ex capo della propulsione di SpaceX. Impulse Space si concentra sullo sviluppo di veicoli per il trasferimento orbitale, spesso definiti "rimorchiatori spaziali".

Questi mezzi sono essenziali per spostare carichi utili tra diverse orbite, garantendo una logistica fluida tra la Terra e la regione cislunare.

Parallelamente, la gestione dell'energia rappresenta una sfida critica. Società come Zeno Power stanno lavorando su sistemi a radioisotopi compatti. Questi dispositivi sono progettati per fornire energia costante durante la notte lunare, un periodo di circa due settimane in cui l'energia solare non è disponibile. Senza questa continuità energetica, qualsiasi insediamento umano o robotico sul suolo lunare sarebbe destinato a fallire.

L'infrastruttura si estende anche alla produzione manifatturiera. X-Bow Systems, ad esempio, sta modernizzando la produzione di motori a razzo a propellente solido attraverso tecniche di produzione additiva avanzata.

Questo tipo di innovazione riduce i costi e aumenta la scalabilità, elementi necessari per supportare una cadenza di lancio elevata.

Stazioni commerciali e hub tecnologici in Texas

Un altro tassello fondamentale è rappresentato dalle stazioni orbitali private. Balerion ha recentemente partecipato al finanziamento di Vast Space, impegnata nello sviluppo di Haven-1. Questa stazione, che verrà lanciata a bordo di un Falcon 9 di SpaceX, rappresenta il primo passo verso la sostituzione commerciale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Non è un caso che gran parte di questa attività si stia concentrando in Texas. Lo Stato è diventato un hub globale per l'aerospazio grazie a costi operativi contenuti e a una densità di talenti ingegneristici senza pari. Dalla Starbase di SpaceX a Boca Chica fino al Johnson Space Center della NASA, la regione offre un terreno fertile per le startup che si occupano di hardware pesante.