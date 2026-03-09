Luisa Amatucci, che il pubblico di Un posto al sole conosce da trent'anni come Silvia Graziani, in questi giorni è stata tra i testimonial della giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle principali neoplasie femminili.

Durante l'evento, l'attrice ha ammesso qualcosa che molti sospettavano da tempo e cioè di aver affrontato un tumore, da cui sembra pienamente guarita.

La confessione di Luisa Amatucci sul tumore all'endometrio

"Ho scoperto di avere questo tumore all'endometrio per puro caso" e ancora: " Sono una che ha fatto sempre prevenzione, perché per fare prevenzione la primissima cosa è amarsi, per poter amare tutto il resto, tutti quelli che ci sono intorno"

Queste le parole di Luisa Amatucci, pronunciate durante la giornata di prevenzione organizzata il 7 marzo all'ospedale Andrea Tortora di Pagani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

La battaglia segreta di Luisa Amatucci contro un tumore all'endometrio

Una confessione a cuore aperto, arrivata nel contesto più giusto. L'attrice di Un posto al sole ha raccontato di aver sempre fatto controlli regolari, spinta dalla convinzione che la prevenzione parta prima di tutto dall'amore verso se stessi. Ed è proprio grazie a questa abitudine che il tumore è stato individuato in tempo, permettendole di affrontare un percorso dal quale oggi sembra completamente guarita.

Le sue parole hanno avuto un peso particolare in una giornata pensata proprio per avvicinare la cittadinanza alla diagnosi precoce. L'ospedale di Pagani ha aperto le porte offrendo mammografie, pap test e visite senologiche gratuite, con il supporto dell'Oncologia Medica e della Chirurgia Generale del presidio.

Insieme a Luisa Amatucci, anche la collega di Un posto al sole Daniela Ioia ha partecipato come testimonial, a conferma di quanto il cast della soap partenopea sia legato al territorio e alle sue iniziative.

Il rispetto per la privacy e il momento giusto per parlarne

Chi segue le pagine dedicate a Upas si ricorderà delle voci circolate nei mesi scorsi. Alcune foto che mostravano Luisa Amatucci senza capelli o mentre indossava una parrucca avevano generato un'ondata di preoccupazione tra i fan, ma non solo. Molte testate avevano parlato di malattia terminale senza avere alcuna informazione concreta.

Questa rivelazione mette finalmente ogni cosa al suo posto. L'attrice ha scelto di proteggere la propria privacy e di non dover rendere conto a nessuno di una vicenda così personale.

Una scelta che merita solo rispetto. Quando ha deciso di parlarne, lo ha fatto alle sue condizioni, nel contesto giusto e con uno scopo preciso, quello di incoraggiare altre donne a fare prevenzione. La Amatucci ha trasformato un'esperienza dolorosa in un gesto di generosità, dimostrando che condividere la propria storia può fare la differenza, ma solo quando si è pronti a farlo.