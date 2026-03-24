Ad Adria, in provincia di Rovigo, la prontezza e la sorprendente lucidità di un bambino di appena 4 anni si sono rivelate determinanti per salvare la vita alla madre, trovata priva di sensi a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Il piccolo, rimasto solo in casa con la donna in condizioni critiche, è riuscito a fornire al telefono indicazioni semplici ma fondamentali, permettendo ai soccorritori di comprendere rapidamente la gravità della situazione e intervenire senza perdere tempo.

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, tutto è iniziato quando il datore di lavoro della donna, insospettito dalla sua assenza improvvisa e dal fatto che non fosse raggiungibile, ha deciso di contattare il 118 per segnalare la situazione. Un gesto che si è rivelato decisivo per far partire la macchina dei soccorsi.

I sanitari hanno quindi provato a contattare l’abitazione e, con grande sorpresa, si sono sentiti rispondere da una voce infantile: dall’altra parte del telefono c’era il bambino di 4 anni. Un’infermiera, con grande sensibilità e sangue freddo, è riuscita a instaurare un dialogo con lui, ponendogli domande semplici e comprensibili per la sua età.

Attraverso le risposte del piccolo, è stato possibile ricostruire quanto stava accadendo in casa e capire che la madre era a terra, priva di conoscenza, in una situazione potenzialmente molto grave.

A quel punto è stato attivato immediatamente un intervento d’emergenza

Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione, verificando la presenza di monossido di carbonio e controllando le condizioni dell’ambiente domestico, per evitare ulteriori rischi.

La donna e il bambino sono stati quindi soccorsi e trasportati in ospedale, dove hanno ricevuto le cure necessarie. L’intervento tempestivo, reso possibile anche grazie alla collaborazione del piccolo, ha evitato conseguenze tragiche.

La vicenda mette in evidenza non solo l’importanza della rapidità nei soccorsi, ma anche la capacità degli operatori di gestire situazioni estremamente delicate, riuscendo a comunicare con un bambino così piccolo e a trasformare le sue parole in elementi decisivi per salvare una vita.