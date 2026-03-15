Un alpinista è rimasto ferito a seguito del distacco di una slavina sul versante pescarese della Maiella. L'incidente è avvenuto nella zona nota come Rava della Vespa, dove sono intervenute squadre dei vigili del fuoco per prestare soccorso.

La massa nevosa, distaccatasi improvvisamente, ha coinvolto l'escursionista, il quale ha riportato ferite di entità non ancora precisata. Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno raggiunto la zona, caratterizzata da un terreno impervio, per fornire assistenza e pianificare un'eventuale operazione di evacuazione.

Intervento nella Rava della Vespa

L'operazione di soccorso si è concentrata nella Rava della Vespa, un canalone noto per la sua discesa lineare e ripida. Questo percorso scende dalla cresta sommitale del monte Amaro fino alla base della montagna. La zona è riconosciuta per essere particolarmente soggetta al rischio valanghe e richiede condizioni meteorologiche ottimali per essere affrontata in sicurezza.

Caratteristiche del percorso

La Rava della Vespa si colloca tra la Rava della Giumenta Bianca e la Rava del Ferro. È un itinerario apprezzato dagli appassionati di sci alpinismo per la sua sciata impegnativa, che presenta circa milleduecento metri di dislivello e quasi dieci chilometri di sviluppo in salita. Tuttavia, la sua esposizione ai venti e la conformazione del terreno rendono questa zona un percorso da affrontare con estrema cautela, evitando di intraprenderlo in condizioni non ottimali.