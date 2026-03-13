Nuovo episodio di blocco ferroviario in Italia, questa volta a Pisa, dove un gruppo di manifestanti antagonisti ha occupato i binari per impedire il transito di un treno merci che trasportava “mezzi militari ed esplosivi”. L’azione si è protratta per circa quattro ore, durante le quali i manifestanti si sono seduti e sdraiati sui binari, costringendo il convoglio a invertire la marcia e interrompere temporaneamente il proprio percorso.

L’iniziativa è stata rivendicata dai centri sociali, dai collettivi studenteschi di sinistra e da formazioni comuniste locali, considerati l’area antagonista della città.

Tuttavia, l’obiettivo dichiarato di bloccare il trasporto di mezzi militari non è stato raggiunto: il convoglio, secondo quanto ricostruito, arriverà comunque a destinazione con il suo carico, costituito non da armamenti ma da veicoli militari destinati a basi italiane. Il risultato concreto della protesta è stato invece il blocco totale della circolazione ferroviaria, con disagi significativi per la comunità locale, composta da famiglie, pendolari, studenti e lavoratori.

Un protesta contro le guerre

"Se chi ci governa vuole fare passare la guerra dai nostri territori, noi la blocchiamo", hanno dichiarato i manifestanti sui social, accompagnando le proprie parole con i video della protesta. Dal punto di vista logistico, il transito di mezzi militari su rotaia è una prassi consolidata: i convogli rappresentano il mezzo più rapido per spostare veicoli tra diverse basi, dalla produzione al deposito o per assicurare la loro disponibilità in punti strategici.

Il movimento giovanile dei “Giovani Comuniste e Comunisti” ha diffuso una propria rivendicazione: “Ribadiamo la nostra netta opposizione alla guerra, al riarmo e all’utilizzo dei nostri territori come infrastrutture della logistica militare. È necessario fermare la corsa agli armamenti e contrastare la trasformazione dell’Italia in una rampa di lancio per le guerre imperialiste, promosse da Stati Uniti e Israele”.

A guidare la mobilitazione è stato il gruppo “No Base”, nato per opporsi alla presenza delle basi militari e dei reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri, tra cui Tuscania e Gis, presenti rispettivamente a Pontedera e San Piero a Grado. Alla protesta hanno partecipato anche portuali livornesi e sindacati di base.

In un comunicato, i portuali hanno dichiarato: “Piena solidarietà alle compagne e ai compagni del Movimento No Base di Pisa e a tutte le persone che hanno reso possibile questo blocco. Partendo dallo sciopero sulla nave a Piombino, proclamato da Usb Livorno, e dal blocco alla stazione di Livorno Calambrone, che ha rallentato e deviato il convoglio, mandando fuori tempo la logistica militare, si è creato uno spazio che Pisa ha colmato con la mobilitazione. Quando le lotte si parlano tra loro, la macchina della guerra si inceppa”.

Dal fronte politico, invece, la protesta ha suscitato dure critiche

Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega, ha commentato: “I soliti pacifinti di estrema sinistra bloccano i binari alla stazione di Pisa e paralizzano la circolazione ferroviaria per fermare un treno con mezzi militari. Si tratta di un sabotaggio che penalizza esclusivamente pendolari, famiglie, studenti e lavoratori”.