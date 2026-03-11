Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, il 39enne che lo scorso 5 marzo aveva aggredito e ferito con un coltello una avvocata penalista di 32 anni, a lui sconosciuta, mentre si trovavano a bordo di un autobus a Napoli. L’uomo era ricoverato in ospedale e sottoposto a sorveglianza quando si è tolto la vita.

La sera di giovedì 5 marzo, i carabinieri erano riusciti a bloccarlo e a fermarlo. I militari erano intervenuti anche per impedire che alcune persone presenti potessero aggredirlo in un tentativo di linciaggio. Lunedì successivo il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il fermo disponendo la misura della custodia in carcere nei confronti dell’uomo.

L’aggressione

Antonio Meglio si trovava a bordo di un autobus della linea C32 dell’Azienda Napoletana Mobilità, la società che gestisce il trasporto pubblico nella città di Napoli. Il mezzo stava attraversando il quartiere Vomero e tra i passeggeri era presente anche la giovane avvocata penalista di 32 anni, che non aveva alcun rapporto con l’aggressore.

All’improvviso, senza apparente motivo, l’uomo ha estratto un coltello iniziando a colpire la donna: prima al volto e poi alle braccia. Grazie all’intervento dei passeggeri e dell’autista del bus, la 32enne è stata messa in salvo e successivamente trasportata all’Ospedale Cardarelli per ricevere le cure necessarie. I carabinieri hanno poi fermato il 39enne in via Simone Martini, dove alcune persone presenti avrebbero tentato di aggredirlo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Chi era l’uomo

Antonio Meglio veniva descritto come una persona istruita e proveniente da una famiglia benestante. Era seguito da alcuni psichiatri privati e proprio nel reparto psichiatrico dell’Ospedale San Giovanni Bosco si è tolto la vita. Era stato trasferito lì dopo che i sanitari del Carcere di Poggioreale avevano disposto il ricovero a causa di alcuni episodi di autolesionismo avvenuti mentre si trovava nel penitenziario.

L’ipotesi della truffa

Secondo alcune indiscrezioni, il 39enne potrebbe essere stato vittima di un tentativo di truffa e avrebbe forse ricevuto anche delle minacce. Per documentare quanto accaduto avrebbe raccolto alcune prove conservandole su una chiavetta USB. Proprio questo oggetto sarebbe stato poi utilizzato nel tentativo di tagliarsi i polsi. La pen drive è stata sequestrata dagli investigatori.