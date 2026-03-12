La Fondazione Domenico Caliendo sarà costituita ufficialmente il prossimo 18 marzo. L’iniziativa nasce per ricordare il piccolo Domenico, il bambino morto dopo aver ricevuto un trapianto con un cuore che successivamente si è rivelato danneggiato. L’atto formale di nascita dell’ente è previsto alle ore 18 in via dei Mille 16, a Napoli, dove davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro verrà firmato il documento che sancirà la creazione della fondazione. All’incontro prenderanno parte i genitori del bambino insieme ai membri del comitato promotore, che nelle ultime settimane si sono impegnati per rendere concreto il progetto.

La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie a una grande mobilitazione solidale che ha coinvolto cittadini provenienti da diverse parti d’Italia. La raccolta fondi organizzata per sostenere il progetto si è sviluppata attorno a tre valori centrali: solidarietà, vicinanza e partecipazione. Grazie alle numerose donazioni raccolte è stato possibile raggiungere la cifra di 30mila euro, considerata la somma necessaria per avviare ufficialmente l’attività della fondazione e dare forma all’idea nata per mantenere viva la memoria del piccolo Domenico.

"Ringraziamo tutta l’Italia che, con un affetto e una partecipazione straordinari, ci ha permesso di raggiungere i 30mila euro indispensabili per trasformare un’idea in una realtà concreta", spiegano in una nota i rappresentanti del comitato promotore.

"È un risultato importante, perché rappresenta il modo più sincero per trasformare un dolore così grande in un impegno concreto. Tuttavia non lo consideriamo un punto di arrivo, ma piuttosto l’inizio di un percorso che vogliamo costruire nel tempo, affinché chi vive un dolore simile a quello affrontato da mamma Patrizia possa sentirsi meno solo".

Il sostegno ricevuto in queste settimane ha avuto un valore fondamentale per la famiglia Caliendo, che ora intende trasformare quella spontanea ondata di solidarietà in una struttura stabile e organizzata. "Desideriamo che questo movimento di affetto e partecipazione diventi qualcosa di duraturo", aggiungono i promotori. "Per riuscirci abbiamo ancora bisogno del contributo e della sensibilità di tutte le persone che vorranno continuare a sostenerci".

La Fondazione Domenico Caliendo nasce con l’obiettivo di offrire supporto a chi ritiene di essere stato vittima di presunti episodi di malasanità. Tra le attività previste vi sarà innanzitutto l’assistenza legale alle famiglie coinvolte in situazioni simili, ma anche un sostegno umano e psicologico per aiutare chi si trova ad affrontare momenti di particolare difficoltà. L’ente intende inoltre promuovere iniziative dedicate alla memoria di Domenico e attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza sanitaria e della tutela dei diritti dei pazienti.

Chi desidera sostenere il progetto può contribuire attraverso un bonifico bancario all’Iban IT65W0321103400052168161620, intestato al “Comitato Domenico Caliendo”.

Maggiori informazioni, insieme alle modalità per effettuare donazioni o partecipare alle attività della fondazione, sono disponibili anche sul sito ufficiale dell’organizzazione. L’intento dei promotori è quello di trasformare il ricordo del piccolo Domenico in un impegno concreto, capace di offrire aiuto e sostegno ad altre famiglie che potrebbero trovarsi ad affrontare situazioni simili.