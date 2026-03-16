Nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, si riaprono le porte del carcere romano di Rebibbia per Niko Pandetta. Il trapper neomelodico, nipote di un boss catanese, è stato condannato a quattro anni e nove mesi per spaccio ed evasione.

Il cantante, noto per il brano “Maresciallo non mi prendi”, era precedentemente uscito dal carcere di Cagliari lo scorso ottobre. Successivamente, era stato affidato a una comunità terapeutica situata a Palestrina, in provincia di Roma. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto il suo trasferimento in carcere a causa della violazione delle prescrizioni imposte.

In particolare, l’uso ritenuto indiscriminato di social network e telefoni è stato giudicato incompatibile con il percorso di affidamento.

Revoca dell’affidamento terapeutico

Secondo le informazioni raccolte, l’eccessivo utilizzo di social e telefoni ha portato il Tribunale di Sorveglianza di Roma a considerare incompatibile la condizione di affidamento terapeutico. Il cantante aveva espresso il desiderio di partecipare alle registrazioni del suo nuovo album, intitolato “Malavita”, richiedendo due sedute settimanali di quattro ore ciascuna. Ciononostante, l’uso dei dispositivi di comunicazione ha determinato la revoca della misura alternativa alla detenzione.

Contesto della misura alternativa

L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’articolo 94 del DPR 309/1990, rappresenta una misura che consente al Tribunale di Sorveglianza di concedere percorsi alternativi alla detenzione.

Questa opzione è prevista per i condannati tossicodipendenti, anche in presenza di pene fino a sei anni, con l’obiettivo primario di proseguire un percorso terapeutico. Il Tribunale ha il compito di stabilire le modalità esecutive e le forme di controllo ritenute necessarie per il buon esito del percorso.

Nel caso specifico di Niko Pandetta, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ritenuto che l’uso indiscriminato degli strumenti di comunicazione fosse incompatibile con le prescrizioni dell’affidamento terapeutico, motivando così il suo rientro in carcere.