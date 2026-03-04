Giacomo Friso, 35 anni, è stato condannato alla pena dell’ergastolo per l’omicidio dell’amico d’infanzia e vicino di casa Michael Boschetto, 32 anni, ucciso con quattro coltellate nella notte del 27 aprile 2024 a Villafranca Padovana. Il verdetto è stato emesso dalla Corte d’Assise di Padova al termine del giudizio di primo grado, in linea con la richiesta formulata dal pubblico ministero Benedetto Roberti.

Nel corso del processo è emerso che, dopo aver ferito mortalmente l’amico al termine di un acceso scontro, Friso avrebbe preso il telefono della vittima per scattarsi una fotografia.

Un particolare che ha avuto un peso significativo nel dibattimento e che è stato acquisito come prova agli atti.

La scoperta del padre

A rinvenire quell’immagine è stato il padre di Boschetto, a distanza di quasi un anno dai fatti. Quando i carabinieri gli hanno riconsegnato l’iPhone del figlio, l’uomo è riuscito ad accedere al dispositivo e, esaminando la galleria, ha trovato lo scatto realizzato la notte dell’omicidio. Nella foto, secondo quanto riferito in aula, comparirebbero il volto dell’imputato e lo scenario dell’aggressione. L’immagine è stata poi inserita nel fascicolo processuale.

La dinamica dei fatti

Il delitto si consumò attorno alle 4.30 del mattino del 27 aprile 2024. Tra i due, che si conoscevano da tempo, sarebbe scoppiata una lite particolarmente violenta.

Friso, conosciuto in paese per trascorsi legati alla droga, si era presentato davanti all’abitazione dell’amico bussando con insistenza. Boschetto era uscito per affrontarlo e lo avrebbe colpito con alcuni pugni, facendolo cadere.

In seguito, mentre la vittima stava rientrando verso casa, si sarebbe fermata fuori per fumare una sigaretta. È in quel frangente che Friso sarebbe tornato indietro con un coltello da cucina, colpendo il 32enne con quattro stoccate rivelatesi mortali. Il medico legale ha descritto un’aggressione estremamente violenta, con ferite inferte in zone vitali. Dopo l’accoltellamento, l’imputato avrebbe cercato di allontanarsi, ma è stato fermato poco dopo da un ispettore di polizia residente in zona.

L’agente, sebbene non in servizio, era stato svegliato dai rumori e ha bloccato l’uomo.

Le dichiarazioni dell’imputato

A distanza di due giorni, durante l’interrogatorio, Friso ha ammesso le proprie responsabilità. Secondo quanto riferito dal pm Roberti, l’uomo aveva raccontato di aver incontrato Boschetto davanti al vialetto e di essere stato colpito con tre pugni senza alcun preavviso. Ha inoltre dichiarato di aver assunto alcol e cocaina quella sera. Dopo essere finito a terra, avrebbe preso un coltello da cucina di sua proprietà e colpito l’amico con un fendente risultato poi fatale.

I giudici hanno ritenuto dimostrata la colpevolezza dell’imputato, infliggendo la massima pena. Le motivazioni saranno rese note con il deposito della sentenza. La difesa potrà presentare appello nei termini previsti dalla legge.