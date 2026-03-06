Un uomo di 27 anni, residente a Parma ma originario della Repubblica Dominicana, è morto nelle scorse ore dopo essere stato colpito gravemente con una coltellata all’interno di un appartamento nel centro della città. Il giovane è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma poco dopo le 8 di questa mattina, dove era stato ricoverato in condizioni molto critiche a seguito dell’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo. Nelle ore successive alla morte, la fidanzata della vittima è stata iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario aggravato dal legame sentimentale.

La donna subito dopo è stata interrogata

La donna è stata interrogata dai carabinieri di Parma nell’ambito delle indagini avviate per ricostruire con precisione quanto accaduto nell’abitazione della coppia. Dai primi accertamenti investigativi sarebbe emerso che la giovane era l’unica persona presente nell’appartamento al momento dell’aggressione. Nei suoi confronti non è stato adottato alcun provvedimento di fermo.

Le ricostruzioni

Non si esclude che possa essere stata proprio la giovane a colpire il 27enne con il coltello. Tuttavia la dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara e le indagini sono tuttora in corso. Gli investigatori stanno continuando a raccogliere ogni elemento utile per accertare le eventuali responsabilità e comprendere con esattezza cosa sia successo all’interno dell’appartamento prima della tragedia.