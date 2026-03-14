"È stato un incubo che non riesco a togliere dalla mente. Ora ho timore anche solo di uscire di casa o di camminare per strada. Non avrei mai immaginato che, dopo una giornata normale di lavoro, si potesse trovarsi a vivere qualcosa di così spaventoso". Così racconta a IlPescara a 65enne ancora profondamente scossa, vittima di una rapina avvenuta nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo in piazza Santa Caterina a Pescara. In quei drammatici momenti, due giovani le avrebbero puntato contro una pistola per strapparle la borsa, lasciandola incredula e terrorizzata.

La donna aveva appena concluso il turno nel ristorante dove lavora da anni e si stava dirigendo verso la propria automobile, parcheggiata a pochi passi dal locale.

Il racconto della donna

Uno dei due prosegue è sceso dallo scooter e mi ha puntato la pistola alla testa. Ho sentito il cuore fermarsi, non riuscivo a respirare. Ho cominciato a urlare, ma lui mi ha intimato di stare zitta. Con decisione ha preso la mia borsa e una sacca con delle scarpe che avevo dentro, poi è risalito sullo scooter guidato dal complice e sono fuggiti via a tutta velocità, scomparendo nella notte".

L’esperienza, racconta la donna, 'è stata sconvolgente'

L’esperienza, racconta la donna, è stata sconvolgente non solo per la rapidità con cui si è svolta, ma anche per la paura e l’incertezza che ha provato in quegli attimi: "Quando ti trovi davanti a qualcuno armato, non sai come reagire, non sai se ce la farai, non sai se tornerai a casa.

È un terrore che ti blocca, che ti lascia senza parole".

Il trauma non si limita ai minuti della rapina: "Lavoro in questa zona da molti anni e non mi era mai capitata una cosa del genere. Adesso ho paura a muovermi da sola, anche solo per fare pochi passi. Mi sento ancora sotto shock, come se quei momenti si ripetessero continuamente nella mia testa. Non auguro a nessuno di vivere un’esperienza simile".

Raccontando quei concitati istanti, la donna descrive anche la solitudine interiore che ha reso ancora più intensa la paura: "Sembrava che tutto intorno si fosse fermato: la notte, il silenzio, il rumore dello scooter, il volto coperto dal casco ogni dettaglio è rimasto impresso nella mia memoria.

Ancora adesso, mentre ne parlo, sento il cuore battere più forte".Conclude con un pensiero chiaro e doloroso: "Non si tratta solo di una borsa o di qualche oggetto rubato. È la paura, la sensazione di vulnerabilità, la consapevolezza che tutto può cambiare in un attimo. È un’esperienza che ti segna profondamente, e spero davvero che nessuno debba passare quello che ho vissuto io quella notte".