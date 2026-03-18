Un piccolo “puntino”, apparentemente insignificante, si è rivelato essere un melanoma cutaneo, rimosso prontamente e senza complicazioni. Matteo Renzi ha scelto di condividere pubblicamente la sua esperienza attraverso un video sui social, sottolineando che si trattava di “una notizia non politica”, ma di un messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutti sull’importanza di sottoporsi regolarmente a controlli dermatologici.

Le parole di Renzi

"Io ho la faccia piena di nei, e per questo mi controllo. Qualche giorno fa, in uno di questi controlli, un bravo dottore, tra l'altro un dottore under 30, molto competente, ha insistito nel dirmi 'Guardi a me questo puntino non mi piace' - racconta Renzi - E aveva ragione lui, perché era un melanoma.

L'ho rimosso immediatamente. Io non rischio niente, sono tranquillissimo, tutto è stato preso in tempo

l'appello

“Ragazzi controllatevi, perché la differenza fondamentale quando hai un tumore alla pelle è il momento nel quale lo becchi. Io sono stato molto fortunato perché l'ho preso subito, immediatamente, però se uno avesse lasciato stare quel melanoma uno, due, tre o cinque anni, probabilmente, anzi sicuramente, avrebbe fatto danno”. E, con un richiamo alla responsabilità collettiva e, in parte, alla politica, Renzi aggiunge: "Anziché tante discussioni sul nulla come in Parlamento spesso facciamo, dovremmo concentrarci di più sul fatto che la prevenzione e l'investimento nelle strutture, nei nostri medici, davvero salva le vite”.