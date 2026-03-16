Per giorni un ragazzo di 16 anni è stato preso di mira e molestato sulla linea C della metropolitana di Roma mentre si recava a scuola. I carabinieri del Comando di piazza Venezia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di 60 anni, ponendolo agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minorenne.

Secondo l’imputazione, tra il 15 febbraio e il 6 marzo il 60enne si sarebbe avvicinato al ragazzo fino a trovarsi quasi a contatto, sfruttando l’affollamento dei vagoni e l’impossibilità del minore di muoversi per costringerlo con violenza a subire atti sessuali: sono contestati almeno sei episodi.

L’inchiesta, coordinata dai magistrati di piazzale Clodio, è partita dalla denuncia del giovane; l’uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza a bordo del treno.

Il gip: "L'uomo ha agito in modo spregiudicato".

Nell’ordinanza il gip di Roma, Marisa Mosetti, rileva che gli abusi sessuali sono stati perpetrati in modo spregiudicato, davanti a numerose persone e in diverse occasioni, sempre ai danni della medesima vittima. L’uomo avrebbe preso di mira il ragazzo imbarcandosi sistematicamente sullo stesso vagone e sfruttando la folla per compiere gli abusi. Dopo la denuncia del minorenne, i carabinieri hanno svolto appostamenti sulla linea C e, alla fermata Grotte Celoni in direzione Colosseo, hanno notato il 60enne indugiare prima di salire, come se stesse cercando qualcuno.

Il gip ha disposto i domiciliari

Durante l’interrogatorio l’indagato, pur non rispondendo a domande formali, ha rilasciato dichiarazioni spontanee “ammettendo i fatti e mostrandosi pentito” e ha “giustificato la sua condotta come un atto di debolezza e con l’equivoco sulla disponibilità della persona offesa, pur ammettendo di non aver mai ottenuto il consenso da parte del ragazzo”. Secondo il gip che ha disposto gli arresti domiciliari, tali dichiarazioni "non rassicurano circa la capacità dell’uomo di contenere il proprio impulso": per la gravità e le caratteristiche dei fatti e per l’evidente incapacità di autocontrollo, misure non detentive non sono ritenute idonee a scongiurare il pericolo di reiterazione.