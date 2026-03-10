Tentativo di borseggio andato a vuoto per un ladro nella Capitale. A Rom un uomo ha provato a sottrarre il portafoglio a una donna mentre si trovava su un autobus di linea, ma la persona presa di mira si è rivelata essere una poliziotta che aveva appena concluso il proprio turno di servizio. L’agente si è accorta immediatamente di quanto stava accadendo, lo ha inseguito per strada e, una volta raggiunto, è riuscita a fermarlo e ad arrestarlo.

L’episodio si è verificato nei pressi di Piazza Venezia, a bordo del bus 64, una delle linee più trafficate della città e molto utilizzata da turisti e pellegrini in visita nella Capitale.

Mentre viaggiava sul mezzo pubblico, la donna ha avvertito un movimento sospetto alle sue spalle. Girandosi, ha visto che un uomo stava cercando di rovistare nella sua borsa con l’intenzione di portarle via il portafoglio o altri oggetti di valore.

Scoperto sul momento

Appena il bus ha raggiunto la fermata successiva, è sceso velocemente dal mezzo cercando di mescolarsi tra la gente. La poliziotta, però, si è subito qualificata e gli ha ordinato di fermarsi, partendo immediatamente all’inseguimento tra i passanti.

La fuga è durata pochissimi secondi

La fuga è durata soltanto poche decine di metri. L’agente è riuscita a non perderlo di vista e nel frattempo ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia locale che, insieme alla poliziotta, è riuscita a bloccare definitivamente l’uomo. Il quarantenne è stato quindi fermato e arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Successivamente è stato portato negli uffici della questura, situati in Piazza del Collegio Romano, dove sono stati svolti gli accertamenti di rito. Dai controlli effettuati è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi e sarebbe considerato un borseggiatore abituale. Per il 40enne sono dunque scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. La magistratura ha successivamente convalidato l’arresto, confermando il provvedimento nei suoi confronti.