Le aggressioni ai danni del personale sanitario continuano a crescere, configurandosi come un fenomeno sempre più preoccupante. Nel 2025 sono stati registrati quasi 18.000 episodi, che hanno coinvolto complessivamente 23.367 operatori, considerando che un singolo episodio può interessare più persone. I dati emergono dalla Relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata sul sito del Ministero della Salute in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro la violenza ai danni di medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

Rispetto agli anni precedenti, si osserva un incremento significativo del numero di persone coinvolte, confermando la gravità del fenomeno.

Segnalazioni stabili ma numero di vittime in aumento

Il rapporto mostra come il totale delle segnalazioni sia rimasto sostanzialmente stabile: nel 2025 si è registrato un lieve calo rispetto al 2024, quando erano state 18.392. Cresce, invece, il numero complessivo di operatori aggrediti, che passa dai 22.000 del 2024 ai 23.367 dello scorso anno. Ciò indica che, pur senza un aumento netto degli episodi, sempre più persone subiscono aggressioni, con conseguenze importanti sul loro benessere e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Chi sono gli aggressori e le modalità di violenza

Secondo l’Osservatorio, gli autori delle aggressioni sono principalmente i pazienti, seguiti dai familiari o dai caregiver. Come negli anni precedenti, la maggior parte degli episodi riguarda violenze verbali, minacce e danneggiamenti di beni, più che aggressioni fisiche dirette. Le donne operatrici sanitarie risultano colpite in misura maggiore rispetto ai colleghi maschi, evidenziando una vulnerabilità maggiore per il personale femminile.

Infermieri tra i più esposti

Le violenze, sia fisiche che verbali, colpiscono soprattutto gli infermieri, con una quota del 55% del totale. Seguono i medici (16%) e gli operatori socio-sanitari (11%). Il restante 12% riguarda altre figure professionali, come dipendenti non sanitari, addetti ai front office, vigilanti e soccorritori.

I dati confermano che gli infermieri sono maggiormente esposti a situazioni di rischio rispetto ad altri operatori, trovandosi spesso in prima linea durante le emergenze.

Strutture e contesti più a rischio

La maggior parte degli episodi si verifica negli ospedali, con Pronto Soccorso, Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e reparti di degenza che rappresentano le aree più critiche. Le segnalazioni negli istituti penitenziari restano sostanzialmente stabili, con 428 episodi nel 2025 contro i 433 del 2024. La concentrazione degli episodi in ambito ospedaliero evidenzia l’urgenza di misure preventive e protocolli di sicurezza mirati per proteggere il personale sanitario.

Necessità di interventi urgenti

La relazione sottolinea come la violenza contro gli operatori sanitari non sia solo un problema individuale, ma un fenomeno strutturale che richiede attenzione e interventi concreti. Garantire la sicurezza del personale non è importante solo per tutelare chi lavora, ma anche per assicurare la continuità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’aumento del numero di episodi e di operatori coinvolti mette in evidenza la necessità di campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione e interventi organizzativi volti a ridurre i rischi e creare ambienti di lavoro più sicuri.