Durante i primi giorni di marzo, nei boschi dell’antico borgo di Chiara (Traversella), una gattina, una volta randagia e poi adottata da una giovane coppia, viene trovata gravemente ferita e in stato di shock, tremante e dolorante vicino all’auto del giovane residente che l’accudiva da anni. La micia vagava da giorni con le zampette lacerate dalla tagliola. Il felino è stato immediatamente portato dalla veterinaria e ricoverata. Ha ricevuto le prime cure, inclusi antidolorifici. Ha subito le amputazioni di alcune dita di una zampetta anteriore e una posteriore, è restata in ambulatorio per due giorni.

Inizialmente sembrava migliorare. Le radiografie, giorni dopo, hanno rivelato tre piombini da carabina ad aria compressa nel corpo, arma utilizzata dai bracconieri perché non fa rumore. Presenza di liquido nei polmoni con difficoltà respiratorie, forte dolore causato da una zampa con osso esposto, con l’infezione in peggioramento e condizioni troppo gravi per un altro intervento chirurgico. La gattina non è sopravvissuta.

Un appello alle autorità

I due giovani residenti, lei inglese di Liverpool e lui Italiano, hanno scelto questo Borgo semiabbandonato per crescere il loro bambino nato il 3 maggio 2025. Il primo nascituro dopo più un secolo nella piccola borgata di Chiara. Ora, a causa dei bracconieri, hanno timore e lanciano un appello per sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica: la presenza di bracconieri nella zona, nonostante il divieto di caccia, con tagliole, lacci, filo spinato sono un rischio per gli animali e le persone, inclusi i bambini.

Chiedono alle autorità maggiore sicurezza in un’area scelta per vivere tranquillamente. A Blasting News dice: "Questa casa per noi è un po’ l’arca di Noè. Un piccolo mondo basato sul rispetto della natura e sull’aiuto reciproco dove crescere i figli in un ambiente sano a contatto con la natura e gli animali. Un luogo dove il nostro bambino possa crescere e vivere felice. Il motivo per cui ho rilasciato questa intervista – spiega il giovane papà - è per sensibilizzare le autorità locali al problema affinché scoraggino queste persone dal continuare. Noi abbiamo un cane che non ci vede bene e due gatti che girano nella boscaglia. Il bambino sta crescendo e presto scorrazzerà per i boschi e non vogliamo che ci sia il rischio di finire nelle tagliole – e seccamente conclude - siamo venuti in questo antico borgo per avere molta tranquillità dove crescere serenamente un figlio, e oggi dobbiamo avere paura che finisca in una tagliola?

Qui la caccia è vietata, ma vediamo qualche cacciatore che si ostina a sparare vicino alle case. E ora qualcuno che bazzica in zona mette anche le tagliole?" e la neo mamma interviene: "era una gattina che è sopravvissuta a tante peripezie. Sopravvissuta agli animali selvatici, alle intemperie, al freddo, senza casa, senza cibo e poi muore in una tagliola messa da un bracconiere? Un animaletto innocente che non faceva male a nessuno".