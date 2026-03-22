Momenti di grande preoccupazione si sono vissuti nella mattinata a Pratola Peligna, dove tra cittadini e istituzioni si è diffuso un clima di allerta dopo la segnalazione di un furgone sospetto nelle vicinanze delle scuole. Secondo diverse testimonianze, due uomini a bordo del mezzo descritto con un vetro rotto avrebbero tentato di avvicinare alcuni ragazzi, invitandoli a salire.

A portare alla luce l’episodio sono state alcune mamme

La cronaca locale racconta che una di loro ha riferito di aver assistito direttamente alla scena mentre accompagnava il figlio a scuola, raccontando di aver notato il veicolo fermo e i tentativi degli occupanti di rivolgersi ai giovani presenti, motivo per cui ha deciso di segnalare subito quanto accaduto.

In breve tempo la notizia si è diffusa anche tramite chat WhatsApp e altri canali informali, contribuendo ad accrescere la preoccupazione tra le famiglie e arrivando fino all’attenzione dell’amministrazione comunale. La sindaca, Antonella Di Nino, informata dell’accaduto, si è attivata immediatamente contattando i carabinieri per segnalare la situazione.

La prima cittadina ha evidenziato la necessità di non sottovalutare episodi simili

La prima cittadina ha evidenziato la necessità di non sottovalutare episodi simili, soprattutto quando riguardano dei minori. I carabinieri hanno quindi avviato controlli e pattugliamenti su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di individuare il mezzo segnalato e risalire all’identità delle persone a bordo, verificando quanto effettivamente accaduto.