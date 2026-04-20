L’inchiesta della Procura di Forlì, che ha portato all’arresto di Luca Spada, ha messo in luce un episodio significativo: un filmato registrato dai carabinieri all’interno dell’ambulanza. In una sequenza, Spada, mentre era in servizio con un collega, appare visibilmente nervoso nei confronti di un dispositivo presente nel mezzo. Dalle intercettazioni ambientali è emerso che Spada, insospettito, puntava ripetutamente l’attenzione su un oggetto che riteneva sospetto.

Spada chiedeva al collega: “C’è una telecamera lì nel mezzo... Per me c’è una telecamera.

O è predisposta e poi non l’hanno mai messa in moto... Non ti sembra una telecamera?”, nonostante il collega ipotizzasse si trattasse di un sensore di temperatura, sporco e usurato. Secondo la ricostruzione basata sul filmato, Spada avrebbe tentato di smontare o mettere fuori uso il dispositivo, utilizzando un cacciavite per forzare il vano in cui era collocato.

Il comportamento sospetto e le indagini

Il comportamento di Spada, documentato nel video, ha attirato l’attenzione degli inquirenti. Questo episodio è considerato un elemento cruciale per comprendere le dinamiche dei decessi sospetti avvenuti durante o subito dopo i trasporti in ambulanza. Il nervosismo di Spada verso il dispositivo e il suo tentativo di rimuoverlo costituiscono un punto focale nell’analisi delle sue azioni a bordo del mezzo di soccorso.

Il contesto dell’inchiesta

Luca Spada, ventisettenne autista di ambulanza della Croce Rossa, è indagato per la morte di diversi pazienti anziani. L’arresto è scattato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Forlì, avviata dopo il decesso di una donna di ottantacinque anni, avvenuto il 25 novembre 2025. In seguito a questo evento, sull’ambulanza erano state installate telecamere, a seguito di segnalazioni riguardanti un’anomala mortalità nei trasporti secondari affidati a Spada. Tuttavia, il dispositivo non era funzionante nel momento in cui la paziente è deceduta, impedendo ai carabinieri di chiarire quanto accaduto all’interno del mezzo.