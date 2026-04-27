L'arcivescovo Pierbattista Pizzaballa ha presieduto una messa nella chiesa di San Salvatore a Gerusalemme, dove ha affrontato apertamente il tema del dolore che attraversa la regione. Durante l'omelia, l'arcivescovo di Gerusalemme ha pronunciato parole significative, sottolineando una chiara distinzione: "Il dolore è di tutti, ma c'è chi occupa e chi è occupato". Ha inoltre evidenziato come non si possa mettere tutto sullo stesso piano, riferendosi alle diverse e complesse condizioni vissute dalle popolazioni locali.

La distinzione di Pizzaballa sulla sofferenza

Pizzaballa ha ribadito che la sofferenza, pur accomunando tutti, richiede una profonda riflessione sulle responsabilità e sulle dinamiche del conflitto. Ha enfatizzato che "il dolore è di tutti, ma non è lo stesso dolore", spiegando l'esistenza di una netta differenza tra chi subisce l'occupazione e chi la esercita. L'arcivescovo ha quindi invitato i fedeli e la comunità internazionale a non cedere alla tentazione di semplificare la situazione, ma a riconoscere la complessità intrinseca delle condizioni che caratterizzano la vita delle comunità a Gerusalemme e nell'intera regione.

Le celebrazioni pasquali e le restrizioni a Gerusalemme

Il contesto in cui si inseriscono le dichiarazioni di Pizzaballa è quello delle celebrazioni religiose a Gerusalemme, particolarmente quelle legate alla Pasqua.

Le festività al Santo Sepolcro, infatti, si svolgeranno a porte chiuse, senza la partecipazione dei fedeli. Questa decisione, comunicata dal Patriarcato Latino, è stata presa a causa delle persistenti condizioni di sicurezza e delle misure adottate per garantire l'ordine pubblico. Tale scelta evidenzia le difficoltà che le comunità religiose affrontano nella Città Santa, dove le restrizioni impattano significativamente sulla possibilità di partecipare ai riti tradizionali e sulla libertà di culto.

La chiesa di San Salvatore, luogo della celebrazione eucaristica presieduta da Pizzaballa, è un punto di riferimento storico e spirituale nella Città Vecchia di Gerusalemme per la comunità cattolica.

Le parole dell'arcivescovo si collocano in un periodo di elevata tensione e di costante attenzione internazionale sulla situazione della città e sulle condizioni di vita della sua popolazione, rendendo il suo messaggio un appello alla giustizia e alla verità in un quadro complesso.