Il quattro agosto 2025, un tragico incidente sull'autostrada A1 ha visto un tir travolgere un'ambulanza della Confraternita della Misericordia di Terranuova Bracciolini. L'impatto è costato la vita a tre persone: due volontari, tra cui la giovane Giulia Santoni, e un paziente. Il conducente del mezzo pesante ha patteggiato una pena di cinque anni. In seguito alla sentenza, la madre di Giulia ha manifestato il desiderio di incontrare il camionista responsabile della tragedia.

Dinamica dell'incidente e pena

Secondo le ricostruzioni della polizia stradale, il conducente del tir era intento a registrare video per i social media, in particolare per TikTok, mentre era alla guida.

Questa condotta imprudente ha portato all'impatto fatale con l'ambulanza in servizio. La collisione ha causato la morte di Giulia Santoni, ventitré anni e volontaria della Misericordia, di un altro volontario e del paziente trasportato. Il conducente del tir ha successivamente patteggiato una pena di cinque anni di reclusione.

Il gesto della madre di Giulia

Al termine del procedimento giudiziario, la madre di Giulia ha espresso al governatore della Misericordia di Terranuova Bracciolini il suo profondo desiderio di incontrare il camionista che ha causato la morte della figlia. Ha descritto questo gesto come un modo per “chiudere il cerchio di questa storia che fa terribilmente male a tutti”, sottolineando il dolore che ha colpito le famiglie coinvolte.

Il contesto della tragedia

L'evento si è verificato il quattro agosto 2025 sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra le uscite di Arezzo e Valdarno, poco dopo le undici del mattino. Il tir, non avendo rallentato di fronte a una coda di veicoli, ha investito in pieno l'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, a bordo della quale viaggiavano i due volontari e il paziente. Purtroppo, non ci sono stati sopravvissuti tra gli occupanti dell'ambulanza. L'incidente ha avuto ripercussioni più ampie, coinvolgendo altri veicoli, causando numerosi feriti e portando all'attivazione del protocollo di maxiemergenza.