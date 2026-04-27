Le autorità colombiane hanno confermato un tragico aggiornamento sul bilancio delle vittime di un recente attentato, portando il numero dei decessi ad almeno diciannove. L'episodio di violenza si è verificato nel dipartimento del Cauca, situato nella regione sud-occidentale della Colombia, e ha scosso profondamente la comunità locale. L'attacco, avvenuto specificamente nel comune di Cajibío, ha avuto luogo lungo la cruciale strada Panamericana, considerata una delle principali arterie viarie della regione, fondamentale per i collegamenti e il commercio.

Il bilancio ufficiale, che si attesta a diciannove, potrebbe purtroppo salire fino a venti vittime, a testimonianza della gravità dell'evento.

L'attentato nel comune di Cajibío: i dettagli

L'attentato a Cajibío si è consumato in un'area tristemente nota per la persistente attività di gruppi armati illegali, che da tempo minacciano la stabilità e la sicurezza della popolazione. Le autorità hanno precisato che tra le persone colpite e decedute vi sono sia civili innocenti sia membri delle forze dell'ordine, sottolineando la natura indiscriminata e brutale dell'aggressione. L'esplosione, di notevole intensità, ha colpito direttamente la Panamericana, causando non solo un elevato numero di feriti che necessitano di cure urgenti, ma anche danni significativi alle infrastrutture e alle proprietà circostanti.

Le indagini sono in corso, con le squadre investigative impegnate a raccogliere prove e testimonianze per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell'efferato attacco.

Il contesto di violenza nel dipartimento del Cauca

Il dipartimento del Cauca rappresenta da anni uno dei territori colombiani più afflitti da una spirale di violenza, alimentata dalla radicata presenza di gruppi armati illegali e dall'intenso traffico di droga, che qui trova terreno fertile. La regione è stata, e continua ad essere, teatro di innumerevoli attacchi contro le forze di sicurezza e la popolazione civile, costretta a vivere sotto costante minaccia. La complessità di questa situazione rende estremamente arduo il compito delle autorità, che lottano quotidianamente per ristabilire un clima di sicurezza e legalità.

Nonostante le difficoltà, le forze dell'ordine proseguono incessantemente le loro operazioni sul territorio, con l'obiettivo primario di garantire la protezione dei residenti e di prevenire il ripetersi di ulteriori, devastanti episodi di violenza, nel tentativo di riportare la pace in una regione martoriata.