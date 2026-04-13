Britney Spears é tornata in rehab per uso e abuso di alcol e droga, così come annunciato dalla stampa internazionale dopo essere stata trovata alla guida in stato di ebbrezza: "Ha toccato il fondo", ha spiegato a TMZ una fonte vicina alla popstar.

Britney Spears si consegna ad una struttura per la rehab

Dopo all'incirca un mese dall'arresto per guida in stato di ebbrezza avvenuto in California, Britney Spears ha deciso di tornare ad un percorso di riabilitazione personale nel tentativo, l'ennesimo, di porre fine alla sua dipendenza da ogni forma di alcol e droghe.

A quanto pare, sono fonti vicine alla popstar ad aver riferito la notizia alla stampa internazionale.

Non solo per la sua incolumità, come riferisce la stampa internazionale, Spears avrebbe scelto di affidarsi ad un percorso soprattutto per il futuro dei figli avuti da Kevin Federline, Sean Preston e Jayden James.

"Ha capito di aver toccato il fondo", ha spiegato a TMZ una fonte vicina alla cantautrice americana che ha rivoluzionato il Pop nei primi anni novanta. Britney Spears sarebbe ancora in balia di alcune dipendenze, in particolare dall'alcol.

La decisione presa prima della nuova udienza

Non é comunque data alcuna notizia sui dettagli del percorso di riabilitazione della star, come in particolare circa la struttura a cui lei si sia affidata.

In ogni caso é chiaro che la rehab sia stata concordata in vista della chiamata della star alla udienza dinanzi al giudice per il processo per guida in stato di ebbrezza.

L'udienza, ha precisato la stessa fonte a TMZ, è fissata per il 4 maggio presso il tribunale di Ventura, in California: "Britney sa che, strategicamente, questo rappresenterà un vantaggio per lei davanti al giudice. E ha deciso di prendere la questione molto seriamente".

Il 13 aprile 2026, è stato confermato che Britney si è ricoverata volontariamente in una struttura di cura per affrontare problemi di abuso di sostanze. Questa decisione è stata descritta dai suoi rappresentanti come un "passo necessario" verso la stabilità.

La scelta del ricovero, quindi, segue un arresto avvenuto il 4 marzo 2026 nella contea di Ventura, California. La polizia l'ha fermata dopo segnalazioni di guida irregolare ad alta velocità; i test hanno indicato un'alterazione dovuta a un mix di alcol e sostanze non identificate. È previsto che compaia in tribunale il 4 maggio 2026. Nonostante le sfide personali, Britney ha diversi progetti in corso per il 2026: A gennaio 2026, ha accennato alla volontà di tornare a esibirsi dal vivo, specificando però di non volerlo più fare negli Stati Uniti, puntando invece a possibili show in Regno Unito e Australia. Spears ha inoltre dichiarato di essere al lavoro su due romanzi di narrativa. Infine ha lanciato una linea di gioielli chiamata "B Tiny", con pezzi unici da lei stessa disegnati.