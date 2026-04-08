Una singolare vicenda ha coinvolto una coppia di Carsoli, in provincia dell'Aquila, dopo la scoperta di un presunto biglietto vincente del Gratta e vinci. La donna, convinta di aver ottenuto il massimo premio da 500mila euro, ha deciso di allontanarsi dal compagno per incassare da sola la somma, facendo perdere le proprie tracce subito dopo l'acquisto del biglietto.

L'episodio risale a circa un mese fa, quando la coppia ha acquistato insieme il biglietto. L'euforia iniziale si è presto trasformata in una crisi personale e legale, con il fidanzato che ha tentato di rintracciare la donna e rivendicare la metà della presunta vincita.

Tuttavia, la situazione ha preso una svolta inattesa quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha esaminato il biglietto, rivelando che non si trattava di un tagliando vincente.

La scoperta di un errore di lettura

L'errore è stato causato da una lettura superficiale del biglietto: la donna aveva confuso il numero "43" con il "13", proprio quello necessario per aggiudicarsi il premio. Una parte del numero non era stata completamente grattata, portando così all'equivoco. Sarebbe bastato completare la rimozione della patina argentata per accorgersi che il biglietto non era vincente, evitando così la crisi tra i due ex fidanzati.

La situazione ha generato tensioni familiari e una serie di azioni legali, con la coppia che si è trovata coinvolta in una disputa senza fondamento.

Solo l'intervento dell'Agenzia delle Dogane ha chiarito definitivamente la natura del biglietto, ponendo fine alle aspettative di una vincita milionaria.

Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'ente pubblico italiano responsabile della regolamentazione e del controllo dei giochi e delle lotterie, inclusi i Gratta e vinci. L'Agenzia svolge attività di verifica sui biglietti presentati come vincenti, garantendo la regolarità delle operazioni e la tutela dei consumatori. In caso di dubbi sull'autenticità o sulla validità di un biglietto, è possibile rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per ottenere un controllo ufficiale.

Il caso di Carsoli evidenzia l'importanza di una verifica accurata dei biglietti prima di intraprendere azioni legali o personali, soprattutto quando si tratta di somme rilevanti. L'Agenzia delle Dogane offre strumenti e procedure per la verifica delle vincite, accessibili sia ai cittadini sia agli operatori del settore.