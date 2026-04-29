L'ex direttore dell'Fbi e già vice procuratore generale degli Stati Uniti, James Comey, ha pubblicamente espresso la sua ferma fiducia nell'indipendenza della magistratura federale. La sua dichiarazione, diffusa il 29 aprile 2026 attraverso un video sulla piattaforma Substack, giunge in risposta a nuove e significative accuse mosse nei suoi confronti.

Al centro delle contestazioni vi è una foto, pubblicata l'anno precedente, che ritrae delle conchiglie disposte su una spiaggia a comporre la sequenza numerica "86 47". Secondo l'accusa, tale combinazione sarebbe da interpretare come una velata ma esplicita minaccia alla vita dell'ex presidente Donald Trump.

Comey è ora chiamato a rispondere in tribunale di questa grave imputazione, che ha generato un notevole dibattito pubblico e mediatico.

Le dichiarazioni di Comey e il contesto delle accuse

Nel suo intervento, l'ex capo dell'Fbi ha affrontato la situazione con determinazione. "Non finirà qui", ha dichiarato Comey, aggiungendo con enfasi: "Tuttavia, per quanto mi riguarda, nulla è cambiato. Sono ancora innocente. Non ho ancora paura. E continuo a credere nell'indipendenza della magistratura federale". Queste parole sottolineano la sua convinzione personale di estraneità ai fatti e la sua incrollabile fede nel sistema giudiziario americano.

Comey ha inoltre posto l'accento sull'importanza del corretto funzionamento delle istituzioni.

"È però fondamentale che tutti noi ricordiamo una cosa: questo non è il modo in cui il dipartimento di Giustizia dovrebbe operare", ha affermato, criticando implicitamente le modalità dell'accusa. Ha poi concluso con un messaggio di speranza: "La buona notizia è che, giorno dopo giorno, ci avviciniamo sempre più al ripristino di quei valori. Non perdete la speranza".

Le nuove accuse si inseriscono in un'indagine più ampia riguardante un post online che, secondo le autorità, costituirebbe una minaccia diretta nei confronti di Donald Trump. Il procedimento giudiziario, per la sua natura e per le figure di alto profilo coinvolte, attira una forte attenzione mediatica e istituzionale, rendendo la vicenda un punto focale nel panorama politico-giudiziario statunitense.

Il ruolo dell'Fbi e l'importanza della magistratura federale

L'Fbi, acronimo di Federal Bureau of Investigation, è l'agenzia federale preposta alla sicurezza interna e all'applicazione delle leggi federali negli Stati Uniti. James Comey ne è stato direttore dal 2013 al 2017, un periodo caratterizzato da eventi di grande risonanza. La magistratura federale, alla quale Comey ha fatto esplicito riferimento nelle sue dichiarazioni, rappresenta l'ossatura del sistema giudiziario americano, con il compito cruciale di interpretare e applicare le leggi federali e di garantire l'indipendenza e la separazione dei poteri, principi cardine della democrazia statunitense.

La vicenda legale che vede coinvolto l'ex direttore dell'Fbi proseguirà ora nelle sedi giudiziarie competenti.

James Comey ha manifestato pubblicamente la sua intenzione di difendersi con ogni mezzo e ha ribadito la sua piena fiducia nell'integrità e nell'imparzialità del sistema giudiziario degli Stati Uniti, sottolineando l'importanza di un processo equo e trasparente.