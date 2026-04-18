Un violento incidente stradale ha scosso la notte del 17 aprile sulla Statale 107, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Il bilancio è drammatico: due morti e tre feriti. Lo scontro, avvenuto all’interno della galleria Fiego intorno alle 23, ha coinvolto due vetture e ha richiesto un lungo intervento dei soccorsi, lasciando la statale bloccata per ore.

Incidente mortale sulla 107: due vittime nello schianto

L’impatto non ha lasciato scampo a Mariano Moretti, 46 anni, e al 19enne Luciano Oliva, entrambi originari di Marano Marchesato.

I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, che si è scontrata con una Peugeot 3008. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida del veicolo. La violenza dello schianto è stata tale da provocare il decesso immediato di entrambi, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Tre feriti trasportati in ospedale a Cosenza

Oltre alle vittime, l’incidente ha causato anche tre feriti, soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Cosenza per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni non sono state rese note nel dettaglio, ma l’intervento tempestivo dei sanitari ha evitato un bilancio ancora più grave.

Traffico bloccato e indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei passeggeri dalle lamiere. Presenti anche la Polizia Stradale e il personale Anas, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La SS107 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore in entrambe le direzioni, causando forti disagi alla circolazione.

Incidente a Rende

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile un altro incidente si era già verificato lungo la Strada Statale 107, nel tratto in direzione Paola, nei pressi della sala ricevimenti “L’Olimpo” a Rende. Si tratta dell’ennesimo episodio che riporta l’attenzione sui pericoli di questa arteria, da tempo segnalata per la frequenza degli incidenti.

Secondo le prime ricostruzioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti uno o più veicoli, anche se la dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Dopo l’intervento dei soccorritori, la situazione è stata comunque riportata alla normalità.