I media turchi riferiscono che intorno alle 12 di oggi c'è stato uno scontro a fuoco tra un gruppo di tre assalitori e agenti di polizia nei pressi del consolato israeliano di Istanbul. Uno degli assalitori è rimasto ucciso e gli altri due sono in stato di fermo.

Secondo quanto riportato da fonti locali, l’episodio ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Le informazioni disponibili restano al momento limitate, in attesa di comunicazioni ufficiali più dettagliate da parte delle autorità turche.

Le prime ricostruzioni indicano che la sparatoria si è verificata nei pressi dell’edificio che ospita il consolato israeliano, una sede diplomatica considerata sensibile.

Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’identità delle vittime, né sulle circostanze precise in cui si è sviluppato l’episodio.

Turchia, due agenti feriti nella sparatoria a Istanbul

Secondo quanto riportato dai media locali, nell’episodio sono rimasti feriti anche due agenti di polizia. I due sarebbero stati coinvolti durante l’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul posto dopo le prime segnalazioni di colpi d’arma da fuoco.

Un video diffuso dall’agenzia di stampa Reuters mostra alcune fasi della sparatoria. Nelle immagini si vede un agente di polizia estrarre l’arma e cercare riparo durante lo scontro a fuoco.

Secondo quanto riportato, lo scontro a fuoco sarebbe durato circa dieci minuti.

Nel filmato è visibile anche una persona a terra, coperta di sangue, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità o sulle condizioni della persona ripresa.

Indagine aperta dalle autorità turche

Il ministro della giustizia turco ha dichiarato che verrà avviata un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. L’obiettivo dell’indagine è ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili dell’attacco.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull’identità delle vittime, sul numero degli eventuali responsabili né sul movente dell’attacco.

Le informazioni disponibili restano quindi limitate a quanto riportato dai media, in attesa di aggiornamenti da parte delle istituzioni competenti.

Ipotesi terrorismo

Il prefetto di Istanbul, Davut Gül, ha riferito che la vittima, insieme a due complici arrestati, faceva parte di un gruppo terroristico. Stando ai media israeliani, uno degli attentatori sarebbe arrivato nella capitale turca in auto da Smirne e farebbe parte dello Stato Islamico. Secondo le testimonianze riportate all'emittente televisiva Ntv i tre si sono avvicinati al consolato in tenuta mimetica e armati con armi da precisione per colpire a lunga distanza.

Assenza di diplomatici israeliani in Turchia

Fonti citate dai media locali hanno inoltre sottolineato che, al momento dell’attacco, non vi sarebbero stati diplomatici israeliani di stanza in Turchia. Questa circostanza riguarda sia il consolato di Istanbul sia l’ambasciata ad Ankara.

L’episodio si inserisce nel contesto delle tensioni in Medio Oriente, segnate anche dal conflitto in corso tra Iran, Stati Uniti e Israele. Secondo fonti internazionali, i negoziati per una possibile tregua risultano al momento in difficoltà e senza progressi concreti.

Al momento, tuttavia, non sono stati indicati collegamenti ufficiali tra la sparatoria avvenuta a Istanbul e il contesto di politica estera più ampio.