L'ex direttore dell'FBI, James Comey, si è formalmente costituito alle forze dell'ordine presso il tribunale federale del distretto orientale della Virginia. L'evento, di notevole risonanza, si è verificato nella giornata di mercoledì, segnando un nuovo capitolo nelle vicende giudiziarie che lo riguardano. Al suo arrivo, il funzionario è stato posto in stato di arresto, una procedura standard per la sua prima comparizione in aula. L'udienza preliminare ha avuto inizio alle ore 13 locali, un orario che, considerando il fuso orario, corrispondeva alle 19 in Italia, permettendo così un'ampia copertura mediatica.

La seconda incriminazione e il controverso post sui social

La costituzione di James Comey è direttamente collegata a una seconda incriminazione che il Dipartimento di Giustizia ha emesso nei suoi confronti questa settimana. Questa nuova accusa è stata formalizzata martedì, specificamente nel distretto della North Carolina, e trae origine da un post che Comey aveva pubblicato lo scorso anno sui social media. Il contenuto del post mostrava delle conchiglie disposte in modo tale da formare i numeri '86 47'. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha attribuito a questa sequenza numerica un significato ben più grave, interpretandola come una minaccia esplicita e diretta nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

L'interpretazione si basa sul fatto che il numero '86' è ampiamente riconosciuto nel gergo comune come un'abbreviazione per l'espressione "eliminare qualcosa" o "sbarazzarsi di qualcuno". Il numero '47', invece, fa riferimento al fatto che Donald Trump è stato il quarantasettesimo presidente nella storia degli Stati Uniti, rendendo così il messaggio, secondo l'accusa, un riferimento inequivocabile e potenzialmente intimidatorio.

Le scuse di Comey e il prosieguo del procedimento

A seguito della vasta eco mediatica e delle polemiche suscitate dal suo post, James Comey ha prontamente provveduto a rimuovere il contenuto incriminato dalla sua piattaforma social. Successivamente, ha rilasciato delle scuse pubbliche, chiarendo la sua posizione e la sua intenzione.

L'ex direttore dell'FBI ha categoricamente affermato di non aver mai avuto la consapevolezza che la combinazione numerica '86 47' potesse essere associata a messaggi di violenza o minacce. Con una dichiarazione diretta e inequivocabile, ha scritto sul suo account Instagram: "It never occurred to me, but I oppose violence of any kind so I took the post down". Questa frase sottolinea il suo dissenso verso qualsiasi forma di violenza e la sua decisione di agire una volta compreso il potenziale fraintendimento. L'udienza che si è tenuta presso il tribunale federale del distretto orientale della Virginia rappresenta, in questo contesto, la sua prima comparizione ufficiale davanti alla giustizia in seguito a questa seconda e significativa incriminazione, segnando l'inizio formale del processo legale che dovrà chiarire la natura e le intenzioni dietro il controverso post sui social media.