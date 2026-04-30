"Questa intesa ci permette di applicare concretamente il metodo di 'Terre Immerse': fare della cultura un'infrastruttura di comunità, unendo l'identità locale all'apertura internazionale per costruire, insieme, una vera cittadinanza culturale euromediterranea".

Con queste parole Rita Orlando, direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 — quando la Città dei Sassi fu Capitale europea della Cultura — ha commentato l’accordo di collaborazione strategica per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, firmato con Rosalba Demetio, presidente regionale del Fai Basilicata.



"L'intesa tra le due realtà - è scritto in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Fondazione - vanta una storia consolidata", soprattutto grazie al progetto "Fai Ponte tra culture", un’iniziativa culturale "ad impatto sociale, volta a formare mediatori artistico-culturali di diversa provenienza geografica, coinvolgendo attivamente i cittadini di origine straniera residenti a Matera per trasformare le differenze in una vera risorsa culturale e sociale".

La collaborazione

Una collaborazione che si è ulteriormente rafforzata durante le recenti Giornate Fai di Primavera. In quell’occasione, le aperture straordinarie curate dalle Delegazioni lucane hanno delineato una vera e propria mappa, sia fisica sia simbolica, del Mediterraneo in Basilicata.

I siti resi accessibili al pubblico non sono stati semplici monumenti, ma autentiche espressioni dei temi centrali del dossier 'Terre Immerse'.

"Per la Fondazione Matera Basilicata 2019 - ha sottolineato Orlando - la collaborazione con reti autorevoli come il Fai è di assoluta importanza nel percorso di Matera 2026. In particolare, il progetto 'Fai Ponte tra culture' dimostra che il patrimonio va oltre i beni fisici: è fatto di persone, storie e appartenenze. In piena sintonia con gli obiettivi di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026".

"Insieme - ha aggiunto Demetrio - ci proponiamo di promuovere progetti culturali finalizzati a delineare il racconto storico di Matera e della Basilicata, fisicamente e idealmente ponti verso il Mediterraneo".