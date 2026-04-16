Davide Belmonte, barista di 39 anni originario di Città Sant'Angelo, è deceduto improvvisamente a causa di un aneurisma cerebrale. Belmonte era molto conosciuto a Montesilvano, dove da dieci anni lavorava presso la gelateria "490" di via Vestina, un punto di riferimento per molti residenti della zona.

L'uomo aveva iniziato la sua carriera lavorativa nella gelateria di famiglia, per poi diventare una presenza fissa e apprezzata nel locale di Nadio Caporrelli. Belmonte aveva avvertito un forte mal di testa alcuni giorni prima del decesso, sintomo che si è poi rivelato essere il segnale dell'aneurisma cerebrale che gli è stato fatale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra i cittadini di Montesilvano e Città Sant'Angelo, dove era noto per la sua cordialità e il suo sorriso.

Il ricordo nella comunità locale

La gelateria "490" di via Vestina, dove Belmonte lavorava da un decennio, è una delle attività storiche di Montesilvano. Il locale è conosciuto non solo per la qualità dei prodotti offerti, ma anche per l'atmosfera familiare creata dai suoi dipendenti, tra cui Belmonte era una figura di spicco. In molti lo ricordano come una persona sempre disponibile con la clientela e profondamente legata al territorio.

Il lutto ha coinvolto anche la città di Città Sant'Angelo, luogo di origine di Belmonte, dove la famiglia e gli amici hanno ricevuto numerosi messaggi di cordoglio.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella comunità, che si è stretta attorno ai familiari in questo momento di dolore.

La gelateria "490" di Montesilvano

La gelateria "490" rappresenta da anni un punto d'incontro per i cittadini di Montesilvano e delle zone limitrofe. Fondata da Nadio Caporrelli, la gelateria si trova in via Vestina e offre una vasta scelta di gelati artigianali e prodotti da bar. Il locale è noto per la sua attenzione alla qualità e per l'accoglienza riservata ai clienti, caratteristiche che hanno contribuito a consolidare la sua reputazione nel tempo.

La presenza di Davide Belmonte ha contribuito a rafforzare il legame tra la gelateria e la clientela, grazie alla sua professionalità e al suo carattere solare. La comunità di Montesilvano continua a ricordarlo con affetto, sottolineando il valore umano e professionale che ha saputo trasmettere durante gli anni di lavoro presso la gelateria.