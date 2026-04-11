Ieri, 10 aprile, un uomo di 63 anni, originario di Francavilla Angitola, Vibo Valentia, in Calabria, ha perso la vita dopo essersi gettato da una finestra del reparto di Medicina dell’Ospedale "Jazzolino". Ricoverato da alcuni giorni a causa di difficoltà respiratorie, l’uomo ha compiuto il gesto intorno alle 23. Nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarlo, il suo decesso è stato immediato. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Il ricovero e le circostanze della tragedia al Jazzolino

L'uomo, residente in un piccolo paese dell’entroterra vibonese, si era recato al pronto soccorso dell’Ospedale Jazzolino alcuni giorni prima, lamentando gravi difficoltà respiratorie.

Dopo una prima visita, i medici hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di Medicina per monitorare la sua condizione e somministrare il trattamento necessario. Purtroppo, ieri sera, intorno alle 23, l'uomo ha deciso di compiere il tragico gesto, gettandosi dalla finestra della sua stanza. L’allarme è stato lanciato dal personale ospedaliero che ha cercato di intervenire prontamente.

L'intervento dei soccorsi e l'arrivo delle forze dell'ordine

Nonostante il tempestivo intervento dei medici, che hanno tentato di rianimare l’uomo, ogni sforzo è stato vano. Nel giro di poco, le forze dell’ordine sono giunte sul posto per avviare le indagini e cercare di ricostruire la dinamica del gesto. Il personale di sicurezza privata dell’ospedale ha contribuito alle operazioni, mentre gli agenti stanno analizzando le cause che hanno portato l’uomo a compiere il gesto estremo.

Al momento, non è chiaro se ci fossero fattori psicologici o altri elementi che abbiano influenzato la sua decisione.

Le indagini e le verifiche interne dell'ospedale

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha già avviato una verifica interna per fare luce sull’episodio. L'ospedale potrebbe essere sottoposto a una revisione delle procedure di sorveglianza e sicurezza per capire se ci siano stati errori nel monitoraggio del paziente. Le autorità competenti stanno cercando di accertare se l’uomo fosse stato adeguatamente assistito e se l’incidente sarebbe potuto essere evitato. Nel frattempo, la comunità locale e la famiglia dell’uomo attendono risposte chiare e trasparenti.