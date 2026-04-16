Una tragedia ha scosso la comunità di Polistena (CS), in Calabria, dove una bambina di soli 5 anni di nome Chiara, ha perso la vita sotto le ruote di un trattore mentre si trovava insieme al padre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 15 aprile in una zona di campagna in contrada Monte, durante il lavoro agricolo quotidiano.

Chiara investita dal trattore del padre

Il tragico episodio si è verificato mentre il padre della piccola, un uomo di 40 anni, stava completando i lavori di aratura di un terreno di famiglia. In compagnia di Chiara e del fratello maggiore di 9 anni, l'uomo stava guidando il trattore quando, improvvisamente, la bambina è finita sotto le ruote del mezzo.

Le prime ricostruzioni non sono ancora definitive, ma si ipotizza che Chiara possa essere caduta dal trattore in movimento, che stava probabilmente procedendo a bassa velocità.

Le cause dell'incidente a Polistena: indagini in corso

La Polizia di Stato e i Carabinieri stanno indagando per comprendere con precisione la dinamica dell'incidente. Secondo alcune testimonianze, il fratello maggiore di Chiara si trovava vicino al cancello, intento a giocare, mentre la bambina era probabilmente sul trattore con il padre. Non è chiaro se la piccola sia scesa dal mezzo durante la sua marcia o se sia caduta accidentalmente mentre il trattore era in movimento. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire in modo accurato quanto accaduto.

I soccorsi e il dolore della famiglia

Nonostante i soccorsi tempestivi inviati dal 118, per la piccola Chiara non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. La tragedia ha gettato la famiglia nel dolore più profondo. La madre, al lavoro al momento dell'incidente, ha appreso la notizia con incredulità.