Forti disagi e ritardi prolungati hanno interessato la circolazione ferroviaria sull'intera linea Adriatica in Abruzzo, nel tratto compreso tra Giulianova e Pescara. Un grave inconveniente tecnico alla linea elettrica, verificatosi la sera del 1° maggio 2026 nei pressi della stazione di Montesilvano, ha causato la sospensione del traffico dalle ore 20:15.

Il guasto alla linea aerea di alimentazione, che ha causato il blocco, sarebbe stato provocato dal passaggio del Frecciarossa 8815 Venezia Santa Lucia – Lecce, il quale ha danneggiato la linea di contatto.

L'episodio ha generato ripercussioni significative per i treni Alta Velocità, Intercity e regionali, con ritardi che hanno superato i 400 minuti (oltre sei ore), oltre a limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni e Variazioni al Servizio

Numerosi convogli sono stati direttamente interessati dalle variazioni. Tra questi, il Frecciarossa Pescara-Milano, il Frecciarossa Bari-Milano, l’Intercity Bari-Milano e l’Intercity Notte Lecce-Torino. Nello specifico, il Frecciarossa 8806 Pescara – Milano Centrale ha avuto origine da Ancona, mentre il Frecciarossa 8810 Bari – Milano Centrale è partito da Pescara. Per i viaggiatori provenienti da Bari e altre località, sono state attivate soluzioni alternative, come l’utilizzo del Frecciarossa 9806 Bari – Milano.

L’Intercity 606 Bari – Milano Centrale è invece partito da Pedaso, con riprotezioni organizzate su altri convogli a seconda delle destinazioni.

Sebbene la circolazione sia stata parzialmente riattivata nelle ore successive all'incidente, la situazione è rimasta condizionata da ritardi residui, che hanno raggiunto i 20 minuti, e da possibili ulteriori modifiche al servizio. Trenitalia ha comunicato che la circolazione è ancora rallentata.

Interventi e Gestione dell'Emergenza

La gestione dell'emergenza ha richiesto l'immediato intervento di personale specializzato per il ripristino della linea di alimentazione danneggiata. Questi interventi tecnici sono stati cruciali per tentare di normalizzare la situazione.

Le ripercussioni si sono estese all'intera direttrice Adriatica, causando disagi diffusi per i viaggiatori e mantenendo i servizi ferroviari non completamente regolari anche nella giornata del 2 maggio 2026.

Nonostante un progressivo miglioramento, la circolazione ferroviaria non è ancora tornata alla piena normalità. Le autorità competenti continuano a monitorare l'evoluzione della situazione, fornendo costanti aggiornamenti ai passeggeri coinvolti dalle variazioni e dai ritardi.