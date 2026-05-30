L'aeroporto di Monaco di Baviera ha ripreso la piena operatività nella mattinata di sabato 30 maggio 2026, dopo una sospensione di circa un'ora. La chiusura temporanea dello scalo è stata decisa in seguito a un allarme droni, con segnalazioni di possibili oggetti volanti non identificati nei pressi delle piste. Le autorità hanno agito prontamente per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, avviando immediate verifiche.

L'incidente ha avuto inizio poco dopo le 9:00 del mattino, quando due piloti hanno segnalato un episodio sospetto che coinvolgeva quello che sembrava essere un drone.

Tale avvistamento ha innescato l'attivazione dei protocolli di sicurezza aeroportuale, portando alla decisione di interrompere tutte le operazioni di volo. Un elicottero della polizia è stato immediatamente impiegato per una ricerca approfondita dell'area, con l'obiettivo di individuare eventuali presenze non autorizzate.

Le operazioni di ricerca e verifica hanno coinvolto un'ampia collaborazione tra le forze dell'ordine e le autorità aeroportuali. Il portavoce della Polizia Federale, presente sul posto, ha confermato l'impiego dell'elicottero e ha sottolineato il coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco e le autorità di sicurezza. Dopo un'attenta e scrupolosa ispezione dell'intera zona aeroportuale, non è stato trovato nulla che potesse rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica o per le operazioni di volo.

Ripercussioni sui voli e la riapertura

La sospensione temporanea ha inevitabilmente generato significative ripercussioni sul traffico aereo. Diversi voli in arrivo e in partenza dall'hub bavarese sono stati interessati, con alcune rotte che hanno subito deviazioni verso altri aeroporti regionali e internazionali. Tra gli scali alternativi utilizzati figurano Stoccarda, Norimberga e Francoforte, dove i velivoli sono stati dirottati in attesa del via libera per Monaco.

La ripresa delle attività di volo è avvenuta alle 10:05 del mattino, dopo che i servizi di emergenza e le forze dell'ordine hanno completato tutte le verifiche necessarie e hanno confermato l'assenza di qualsiasi pericolo. La decisione di riaprire le piste è stata presa solo dopo aver accertato che non vi era alcuna minaccia per l'incolumità dei passeggeri e per la regolarità delle operazioni aeroportuali.

Protocolli di sicurezza in un hub strategico

L'aeroporto di Monaco di Baviera, essendo uno dei principali hub aeroportuali della Germania e dell'Europa, adotta rigorosi protocolli di sicurezza per gestire situazioni di emergenza come quella verificatasi. In caso di segnalazioni riguardanti oggetti volanti non identificati, inclusi i droni, viene immediatamente attivata una procedura standardizzata che prevede la sospensione delle operazioni di volo, l'intervento congiunto delle forze dell'ordine e una stretta collaborazione con il controllo del traffico aereo. Questo approccio è fondamentale per garantire la massima sicurezza di passeggeri, equipaggi e personale di terra.

La rapida risoluzione dell'allarme, senza che siano state riscontrate reali minacce o la presenza effettiva di droni, ha permesso un pronto ritorno alla normalità.

Le attività aeroportuali hanno ripreso a pieno regime poco dopo le 10:00, minimizzando i disagi per i viaggiatori e dimostrando l'efficacia dei sistemi di sicurezza e di risposta rapida in atto presso lo scalo bavarese.