Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto all'interno del carcere di Salerno. L'episodio si è verificato nella giornata del 28 maggio 2026, quando il detenuto ha utilizzato un piede di tavolo per colpire l'agente, causandogli ferite.

L'agente, immediatamente soccorso, ha ricevuto le cure mediche necessarie a seguito dell'aggressione. La dinamica dell'accaduto ha sollevato viva preoccupazione tra il personale della casa circondariale.

L'aggressione e le reazioni

L'aggressione ha generato forte preoccupazione tra il personale della casa circondariale e tra le organizzazioni sindacali del settore penitenziario.

Sono stati espressi timori per la sicurezza degli operatori che quotidianamente lavorano all'interno delle carceri, sottolineando la necessità di una maggiore tutela per il personale impegnato nelle delicate attività di controllo e gestione dei detenuti.

Le autorità competenti hanno prontamente avviato le procedure investigative per accertare le precise dinamiche dell'accaduto e valutare i necessari provvedimenti nei confronti del detenuto responsabile dell'atto violento.

Il carcere di Salerno e l'Amministrazione Penitenziaria

La casa circondariale di Salerno rappresenta una delle principali strutture penitenziarie della Campania. L'istituto ospita sia detenuti in attesa di giudizio sia condannati, svolgendo un ruolo cruciale nel sistema giudiziario regionale.

La gestione della struttura è affidata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), un organo del Ministero della Giustizia. Il DAP ha il compito primario di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno di tutte le strutture carcerarie italiane. Inoltre, il Dipartimento si impegna a promuovere il reinserimento sociale dei detenuti, attraverso l'implementazione di attività formative e lavorative volte al recupero e alla riabilitazione.