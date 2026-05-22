Napoli ha inaugurato il 22 maggio 2026 il nuovo Spazio Donna WeWorld, una struttura fondamentale dedicata all’ascolto, al supporto, all’orientamento e alla formazione di donne che vivono situazioni di difficoltà. Questa iniziativa si colloca nell’ambito del progetto "Centro Donna" promosso dal Comune di Napoli, con l’obiettivo primario di offrire un sostegno concreto alle donne, accompagnandole in percorsi di autonomia, consapevolezza e rinascita.

L’assessore alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante, ha evidenziato come l’apertura dello Spazio Donna WeWorld rappresenti "un passo concreto nella costruzione di una comunità più equa, inclusiva e attenta ai bisogni delle donne".

Ferrante ha inoltre sottolineato il fermo impegno dell’amministrazione nel rafforzare reti e servizi che pongano al centro la persona e, in particolare, le donne, spesso protagoniste di storie di resilienza e cambiamento. Gli Spazi Donna WeWorld sono riconosciuti come luoghi sicuri e gratuiti, già attivi con successo in diverse città italiane come Milano, Bologna, Roma, Pescara e Cosenza. La loro finalità è chiara: promuovere l’empowerment femminile quale via essenziale per la prevenzione e l’emersione della violenza di genere.

Il ruolo strategico dello Spazio Donna WeWorld a Napoli

Lo Spazio Donna WeWorld di Napoli si integra in una rete nazionale consolidata di centri che offrono ascolto, orientamento e formazione a donne e bambini in condizioni di vulnerabilità.

Roberta Fiore, rappresentante di WeWorld, ha ricordato che "Spazio Donna è presente nella periferia nord di Napoli da oltre dieci anni", evidenziando la continuità dell’impegno. L'inaugurazione odierna, ha aggiunto, rafforza ulteriormente la collaborazione operativa tra il Comune e l’associazione, costituendo un nuovo punto di partenza e rinnovando una responsabilità condivisa tra settore pubblico e privato per il futuro delle donne e del territorio partenopeo.

La rete di supporto per le donne a Napoli si espande

Il nuovo Spazio Donna WeWorld arricchisce una già estesa rete di interventi attivi a Napoli per il sostegno alle donne, che include case rifugio, strutture di accoglienza e servizi di formazione.

Tra le iniziative più recenti e significative, l’11 maggio 2026 è stata inaugurata Casa Partenope, una casa rifugio specificamente destinata a donne vittime di violenza. Questa struttura è stata realizzata in un bene confiscato alla criminalità organizzata nel 2013 e viene gestita in collaborazione con la cooperativa sociale Prodoos, che ha curato i lavori di riqualificazione e l’accreditamento regionale.

La rete cittadina di supporto comprende attualmente tre case rifugio, due case di accoglienza per donne vittime di tratta e richiedenti asilo, e cinque strutture di semi-autonomia per donne che hanno superato esperienze di violenza. A queste si aggiungono un hub dei servizi e delle culture, percorsi formativi mirati all’inserimento lavorativo, un bistrot solidale e un orto giardino.

Tali strutture e servizi testimoniano l’impegno costante dell’amministrazione comunale nel promuovere una visione integrata per il riuso sociale dei beni confiscati e per offrire un sostegno concreto e multidimensionale alle donne in situazioni di vulnerabilità.