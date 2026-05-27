L'Ordine degli avvocati di Napoli ha espresso una ferma protesta presso il tribunale partenopeo, a seguito della scoperta di presunte attività di ripresa fotografica e video all'interno delle aule giudiziarie. La mobilitazione, formalizzata il 27 maggio 2026, ha visto numerosi legali sollevare serie preoccupazioni in merito alla tutela della privacy e al rispetto delle garanzie difensive durante le udienze.

Secondo le segnalazioni, alcuni avvocati avrebbero notato la presenza di telecamere e la possibilità di scatti fotografici durante le attività processuali.

L'Ordine forense ha richiesto chiarimenti alle autorità competenti, esprimendo il timore che tali pratiche possano compromettere la riservatezza delle discussioni e la serenità del lavoro difensivo.

Le richieste dell'Ordine forense

Durante la protesta, i rappresentanti dell'Ordine hanno enfatizzato la necessità di assicurare la piena tutela dei diritti degli avvocati e delle parti coinvolte. È stata ribadita l'importanza di un ambiente giudiziario che garantisca il rispetto della privacy e delle prerogative professionali. L'Ordine ha chiesto che "venga fatta piena luce sull'accaduto" e che "siano adottate tutte le misure necessarie a prevenire il ripetersi di simili episodi".

La vicenda ha generato un ampio dibattito tra gli operatori del diritto, che hanno espresso solidarietà ai colleghi e sollecitato un intervento rapido delle istituzioni giudiziarie per fare chiarezza.

Le precisazioni della Procura di Napoli

In risposta alle proteste, la Procura di Napoli ha fornito immediate precisazioni. Il procuratore Nicola Gratteri ha categoricamente smentito che avvocati siano stati oggetto di intercettazioni o riprese illecite all'interno del tribunale. Gratteri ha specificato che le attività di controllo condotte sono state eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti, senza alcuna violazione dei diritti dei professionisti presenti.

La Procura ha inoltre ribadito che ogni attività di monitoraggio è stata svolta esclusivamente nell'ambito di indagini regolarmente autorizzate e che non ha in alcun modo riguardato gli avvocati nello svolgimento delle loro funzioni. "Nessun avvocato è stato spiato", ha dichiarato Gratteri, con l'intento di rassicurare la categoria forense e le parti coinvolte nei procedimenti giudiziari, dissipando i timori sollevati.